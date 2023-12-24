Lộ diện người đàn ông sống hòa hợp với 4 người vợ, 3 đứa con, 2 người bạn gái dưới cùng một mái nhà

Cuộc sống đa thê của Watanabe bắt đầu từ 4 năm trước. Lần đầu tiên Watanabe gặp vợ 1 thông qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến, và năm sau, Watanabe tiếp tục hẹn hò với vợ 2 và vợ 3. Hai năm sau, Watanabe bắt đầu sống chung với 3 người phụ nữ này dưới một mái nhà. Họ tìm được một ngôi nhà lớn có 4 phòng, vợ 1, vợ 2, vợ 3 và Watanabe cùng sống cùng nhau. Vợ 4 cũng sống chung một thời gian nhưng hiện đang sống ly thân. Hiện Watanabe có ba người con, hai người con của vợ 1 và một người con của vợ 3.

Để ngăn ngừa xung đột và đánh nhau giữa những người vợ, Watanabe tạo ra và thực hiện các quy tắc hợp lý trên cơ sở tham vấn lẫn nhau. Ví dụ, Watanabe tuân thủ lịch trình hôn nhân diễn ra theo thứ tự "vợ 1 - vợ 2 - vợ 3". Watanabe kể: “Lúc đầu, chúng tôi ngủ chung một phòng, nhưng chất lượng giấc ngủ ngày càng kém, khó chịu nên bây giờ tôi theo thứ tự mỗi đêm sẽ ngủ với một vợ khác nhau”. Ngay cả khi hẹn hò, quy tắc đều đi chơi cùng nhau và dành thời gian như nhau cũng được Watanabe áp dụng.

Ở Nhật Bản, chế độ đa thê không được phép hợp pháp. Vì vậy, Watanabe không thể đăng ký kết hôn chính thức với những người vợ trẻ của mình và chỉ có thể sống chung thông thường. Watanabe chia sẻ: “Tôi dự định kết hôn và ly hôn nhiều lần để mọi người vợ trong gia đình đều có họ Watanabe giống tôi". (Ở Nhật Bản, khi kết hôn, vợ sẽ đổi tên theo họ chồng).

Khi nuôi con nhỏ, rất dễ xảy ra tranh chấp về vấn đề chăm sóc con nhưng điều này hiếm khi xảy ra với gia đình Watanabe. Watanabe áp dụng việc "nuôi dạy con chung", trong đó vợ 2 chăm sóc con của vợ 1 và vợ 1 chăm sóc con của vợ 3. Watanabe cũng tham gia vào việc chăm sóc các con và sẵn sàng đảm nhận không chỉ việc nấu nướng mà còn cả việc nhà. Các bà vợ tâm sự: “Mỗi ngày đều vui vẻ vì chúng tôi sống chung một nhà, giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau”.

Cây gia phả của gia đình Watanabe, người sống theo chế độ đa thê - Ảnh: Abema TV/Chosun Ilbo

Khi được hỏi một vợ có đủ không, Watanabe trả lời: “Tất cả những người yêu chó sẽ đồng ý, nhưng một khi bạn nuôi một chú chó con, nó đẹp và đáng yêu đến mức bạn muốn nuôi thêm một chú chó con khác (Watanabe cũng nuôi ba chú chó con). Tôi thích phụ nữ và tôi không nghĩ có vấn đề gì với việc đa tình, miễn là bạn yêu họ như nhau và dành thời gian cho họ như nhau".

Nhưng Watanabe làm nghề gì khi là "trụ cột" một gia đình lớn như vậy? Điều đáng ngạc nhiên là Watanabe thất nghiệp và không có việc làm suốt 10 năm. Gia đình Watanabe chi khoảng 850.000 yên (khoảng 145 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt hàng tháng, bao gồm 250.000 yên (khoảng 43 triệu đồng) tiền thuê nhà hàng tháng và toàn bộ số tiền này đều do vợ và tình nhân của Watanabe chi trả. Vì Watanabe không "một xu dính túi" nên dù có bao nhiêu con đi chăng nữa thì sau này gia đình anh cũng sẽ không gặp vấn đề gì về việc thừa kế tài sản.

Watanabe và vợ 1, vợ 2, vợ 3. Vợ 4 không thể tham gia vì lý do cá nhân - Ảnh: Abema TV/Chosun Ilbo

Các bà vợ của Watanabe cũng xuất hiện trên truyền hình và không ngừng bày tỏ tình yêu với chồng mình. Vợ 1, nói: “Chồng tôi có đầy đủ sự quyến rũ mà những người đàn ông khác không có, chẳng hạn như không bị ảnh hưởng bởi lẽ thường hiện có” và “Tôi đã biết rằng từ khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, anh ấy có nhiều bạn gái nên tôi không hề phản đối việc sống chung cùng nhau".

Vợ 2 cũng cho biết: “Lần đầu tiên nghe đến chuyện đa thê, tôi rất ngạc nhiên và nghĩ đến việc chia tay nhưng tôi đã thay đổi ý định vì thử một lần cũng không phải là ý kiến ​​tồi. Tôi nghĩ phụ nữ sẽ tranh đấu rất nhiều nếu chúng tôi sống cùng nhau nhưng chồng tôi đã điều chỉnh tốt mọi việc và chúng tôi sống rất thoải mái”. Vợ 3, người vừa sinh con năm nay cho biết: “Chồng tôi thường tự mình lo việc nấu nướng, việc nhà và anh ấy cũng tích cực tham gia chăm sóc con cái”.