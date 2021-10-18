Liên minh châu Âu đạt mốc xuất khẩu 1 tỷ liều vaccine Covid-19

Thế giới 18/10/2021 21:29

Công bố mới nhất từ những người đứng đầu Liên minh châu Âu cho biết họ đã xuất khẩu hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 đến phần còn lại của thế giới.

Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết vaccine Covid-19 mà EU sản xuất đã được gửi đến hơn 150 quốc gia, đưa khối 27 thành viên này trở thành nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới cho thế giới bao gồm cả Nhật Bản, Anh, Nam Phi và Brazil.

Bà Ursula von der Leyen cho biết thêm, ngoài xuất khẩu, EU sẽ tặng ít nhất nửa tỷ liều cho các nước có thu nhập trung bình và thấp hơn trung bình chịu ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19. Bà khẳng định, các quốc gia khác cũng cần tăng cường sự nỗ lực của mình, bà cũng sẽ nhân cuộc họp thượng đỉnh G20 vào tuần tới tại Rome để tăng cường sự ủng hộ.

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Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết vaccine mà EU sản xuất đã xuất khẩu được 1 tỷ liều đi khắp thế giới - Ảnh: REUTERS

“Chúng ta biết rằng các quốc gia khác cũng phải nỗ lực hơn nữa vì đó là cách duy nhất để đánh bại đại dịch." - Chủ tịch ủy ban châu Âu cho hay.

Mặc dù một số lô hàng từ EU đã bị ngừng vận chuyển vào tháng 3 vừa qua trong một thời gian ngắn để đảm bảo rằng các công ty dược phẩm lớn tôn trọng thỏa thuận giữa họ, nhưng EU đã xuất khẩu một lượng vaccine đặc biệt là khi so với các quốc gia khác như Anh và Hoa Kỳ.

Chủ tịch ủy ban châu Âu tuyên bố ít nhất mỗi liều thứ hai được sản xuất ở EU sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Bà cho biết, kết hợp với nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "chúng tôi đặt mục tiêu tiêm chủng toàn cầu là 70% vào năm 2022".

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Tổ chức Our World in Data ước tính rằng 47,6% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine - Ảnh: BBC

Tổ chức Our World in Data ước tính rằng 47,6% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Tuy nhiên nếu so với các quốc gia có thu nhập thấp, nơi chỉ có 2,7% dân số đã được tiêm 1 liều vaccine thì có thể nhận thấy một sự chênh lệch rõ ràng. Số liệu này chứng minh được sự bất bình đẳng rõ rệt về vaccine.

Liên minh châu Âu tuyên bố rằng việc tăng cường tiêm chủng Covid-19 trên toàn thế giới hiện là ưu tiên số 1 của khối. Tháng trước, EU đã cam kết gửi thêm 200 triệu liều vaccine tới châu Phi và các quốc gia có thu nhập thấp khác.

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Nếu biên giới của Úc được mở cửa trở lại khi các biến thể của Covid-19 vẫn đàn lây truyền cao ở các nước khác thì các đợt bùng phát lớn vẫn có thể xảy ra mặc dù đã có 80% người từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ.

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