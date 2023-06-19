Kinh ngạc thanh kiếm đồng 3.000 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn, sáng bóng loáng

Tại Đức, một thanh kiếm bằng đồng được khai quật có niên đại 3.000 năm vẫn sáng bóng loáng khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Theo BBC đưa tin ngày 16/6 (giờ địa phương), Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria, Đức, thông báo rằng một thanh kiếm đồng đã được khai quật từ một ngôi mộ ở vùng Nordlingen, miền nam nước này vào tuần trước.

Ngôi mộ chứa xương của một người đàn ông, một phụ nữ và một cậu bé cũng như các đồ vật bằng đồng khác. Hiện vẫn chưa rõ liệu ba người được tìm thấy trong ngôi mộ có liên quan đến nhau hay không và họ có mối quan hệ gì.

Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria ước tính rằng thanh kiếm có từ giữa thời đại đồ đồng, đến cuối thế kỷ 14 trước Công nguyên. "Có một trọng tâm ở phía trước lưỡi kiếm, vì vậy có thể biết rằng nó dùng để cắt một thứ gì đó, văn phòng cho biết.

Một thanh kiếm bằng đồng được khai quật ở Đức có niên đại 3.000 năm - Ảnh: Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria, Đức

Thanh kiếm đồng được phát hiện lần này cũng rất hiếm ở chỗ mọi thứ từ lưỡi kiếm đến chuôi cột hình bát giác đều được làm bằng đồng. Văn phòng bảo tồn cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về tình trạng của thanh kiếm đồng, nói rằng: “Nó vẫn sáng bóng.”

Giáo sư Mathias Pfeil, người đứng đầu Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria cho biết: “Các nhà khảo cổ học cần điều tra thêm về thanh kiếm đồng và phương pháp chôn cất để phân loại chính xác hơn phát hiện này. Nhưng có thể nói rằng tình trạng nguyên vẹn của thanh kiếm này là điều phi thường. Những phát hiện như thế này là rất hiếm.”

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