Kinh ngạc thanh kiếm đồng 3.000 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn, sáng bóng loáng

Thế giới 19/06/2023 15:58

Tại Đức, một thanh kiếm bằng đồng được khai quật có niên đại 3.000 năm vẫn sáng bóng loáng khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Theo BBC đưa tin ngày 16/6 (giờ địa phương), Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria, Đức, thông báo rằng một thanh kiếm đồng đã được khai quật từ một ngôi mộ ở vùng Nordlingen, miền nam nước này vào tuần trước.

Ngôi mộ chứa xương của một người đàn ông, một phụ nữ và một cậu bé cũng như các đồ vật bằng đồng khác. Hiện vẫn chưa rõ liệu ba người được tìm thấy trong ngôi mộ có liên quan đến nhau hay không và họ có mối quan hệ gì.

Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria ước tính rằng thanh kiếm có từ giữa thời đại đồ đồng, đến cuối thế kỷ 14 trước Công nguyên. "Có một trọng tâm ở phía trước lưỡi kiếm, vì vậy có thể biết rằng nó dùng để cắt một thứ gì đó, văn phòng cho biết. 

Kinh ngạc thanh kiếm đồng 3.000 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn, sáng bóng loáng - Ảnh 1
Một thanh kiếm bằng đồng được khai quật ở Đức có niên đại 3.000 năm - Ảnh: Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria, Đức

Thanh kiếm đồng được phát hiện lần này cũng rất hiếm ở chỗ mọi thứ từ lưỡi kiếm đến chuôi cột hình bát giác đều được làm bằng đồng. Văn phòng bảo tồn cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về tình trạng của thanh kiếm đồng, nói rằng: “Nó vẫn sáng bóng.”   

Giáo sư Mathias Pfeil, người đứng đầu Văn phòng bảo tồn các di tích lịch sử bang Bavaria cho biết: “Các nhà khảo cổ học cần điều tra thêm về thanh kiếm đồng và phương pháp chôn cất để phân loại chính xác hơn phát hiện này. Nhưng có thể nói rằng tình trạng nguyên vẹn của thanh kiếm này là điều phi thường. Những phát hiện như thế này là rất hiếm.”

Xác ướp 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong tình trạng nội tạng còn nguyên vẹn

Xác ướp 2.000 năm tuổi được tìm thấy trong tình trạng nội tạng còn nguyên vẹn

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một xác ướp đã được duy trì trong gần 2.000 năm nhờ bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh kiếm cổ vật khảo cổ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích