Sự chuyên nghiệp của cầu thủ, đội ngũ bác sĩ Đan Mạch và nhân viên y tế trên sân đã chiến thắng trong việc giữ mạng sống cho Eriksen.

Rạng sáng ngày 13/6 theo giờ Việt Nam, giữa sân đấu EURO 2020, tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục ngay trên sân bóng, khi hiệp một trận đấu Đan Mạch vs Phần Lan sắp kết thúc. Ngay sau đó, đội ngũ y tế lập tức xuất hiện, sơ cứu cho nam cầu thủ trên sân. Christian Eriksen đột quỵ ngay giữa trận đấu khiến thế giới bóng đá đều chấn động - Ảnh: Internet Eriksen nằm bất động, mạch đập liên hồi, bác sĩ Morten Boesen nhận ra họ không được phép lãng phí một giây nào. bác sĩ Morten Boesen nói: “Sau khi Eriksen ngã xuống, chúng tôi được gọi vào sân. Cậu ấy lúc đó vẫn đang thở và tôi có thể cảm nhận mạch của cậu ấy. Nhưng đột nhiên nó thay đổi rất nhanh. Và như mọi người đã thấy, chúng tôi bắt đầu xoa bóp tim, hô hấp nhân tạo cho Eriksen”.

Đồng đội đứng xung quanh tránh hình ảnh của Christian Eriksen gây sốc cho khán giả - Ảnh: Internet 10 phút sơ cứu trên sân cho Eriksen là 10 phút quyết định tình trạng của nam cầu thủ. Các bác sĩ làm việc "điên cuồng" để ép tim cho Eriksen, đồng đội của anh cố nén nước mắt và tạo thành một vòng tròn xung quanh để tránh cảnh tượng có thể gây sốc cho mọi người, toàn bộ cổ động viên trên khán đài đều bàng hoàng và thất thần. Lúc này, trái tim người hâm mộ bóng đá thế giới như quặn thắt lại. 10 phút đó cũng là khoảng thời gian căng thẳng và tồi tệ nhất trận đấu, sự yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm cả sân vận động Parken. Cả khán đài đều trong tình trạng thất thần - Ảnh: Internet Sau 10 phút “định mệnh”, tiếng hò reo cuồng nhiệt đã trở lại khi Eriksen tỉnh lại và được đưa ra khỏi sân bằng cáng. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết Eriksen tỉnh táo và ở trong tình trạng ổn định sau khi được đưa đến bệnh viện Copenhagen.

Sự chuyên nghiệp của đội ngũ y tế đã cứu Christian Eriksen may mắn thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' - Ảnh: Internet Bác sĩ Piero Volpi của CLB Inter Milan nói với AP rằng câu lạc bộ Ý đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Đan Mạch. Vị bác sĩ khẳng định Eriksen chưa bao giờ dính COVID-19 và vượt qua mọi cuộc kiểm tra y tế mà không gặp vấn đề gì kể từ khi gia nhập Inter vào tháng 1 năm 2020 từ Tottenham. Khi được hỏi về bệnh sử của Erikse, Volpi chia sẻ: "Chúng ta sẽ nói về điều đó khi đến thời điểm thích hợp. Hiện tại, điều quan trọng là cậu ấy bình phục." Trong khi những người hâm mộ trong sân vận động chờ đợi thông tin cập nhật, CĐV Phần Lan bắt đầu hô vang "Christian", sau đó CĐV Đan Mạch hét lên "Eriksen" để đáp lại. Sau đó, một tiếng hò reo lớn vang lên từ tất cả CĐV khi phát thanh viên của sân vận động nói rằng Eriksen "ổn định và tỉnh táo". Eriksen là một trong những ngôi sao lớn nhất của Đan Mạch, vụ việc mang đến sự bàng hoàng cho cả sân vận động Parken, nơi có khoảng 15.000 cổ động viên chìm trong im lặng, cũng như khán giả theo dõi trận đấu từ xa.

Rớt nước mắt cảnh vợ Christian Eriksen leo rào, khóc nức nở chạy vào sân cỏ khi chồng đột quỵ Vợ tiền vệ Christian Eriksen đã vừa bật khóc vừa leo rào chạy vào sân giữa lúc chồng mình đột quỵ bất tỉnh ngay trên sân cỏ.

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