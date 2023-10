Indonesia là quốc gia đầu tiên tiến hành tiêm vaccine của Mỹ cho người dân

Indonesia đã phê duyệt khẩn cấp vaccine Novavax của Mỹ vào ngày 1/11 - Ảnh: The Irish Time

Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đang xem xét hồ sơ quy định của công ty Novavax. Giám đốc điều hành Stanley Erck của Novavax cho hay, công ty dược phẩm đến từ Hoa Kỳ này hy vọng rằng tất cả mọi việc sẽ được giải quyết trong tuần tới.

Nếu WHO có thể "bật đèn xanh" lần này, Novavax có thể chuyển vaccine đến COVAX (cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu) để vận chuyển đến các quốc gia có thu nhập thấp. Được biết, Novavax và SII đã cùng nhau cam kết sẽ cung cấp 1,1 tỷ liều vaccine cho COVAX, do WHO đồng dẫn đầu.