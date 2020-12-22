Hứng 'gạch đá' vì chuyện tình với sugar-mommy đáng tuổi bà nội, 'phi công trẻ' quyết định công khai nhan sắc thật của bạn gái

Thế giới 22/12/2020 17:44

Nếu như tại Việt Nam có cuộc hôn nhân "vợ 62, chồng 26" gây chấn động xã hội một thời gian dài, thì Đài Loan cũng không kém cạnh với cặp đôi đũa lệch chênh nhau tròn 40 xuân xanh.

Gần đây, mạng xã hội một phen dậy sóng vì chuyện tình của một chàng trai 23 tuổi họ Lý sống tại Đài Trung, Đài Loan với "dì Vương" (tên thân mật anh dành cho người yêu). Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai nhân vật chính không đáng tuổi bà - cháu với nhau, và chàng "phi công trẻ" kia không tích cực "lăng xê" nhan sắc người yêu của mình bằng hàng loạt bài đăng gây sốc với giọng điệu vô cùng hãnh diện: "iPhone12 Pro cũng không bì được nhan sắc của dì Vương, iPhone 7 của tôi được lên đời iPhone 12 Pro cũng nhờ dì"...

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Cận cảnh dung nhan cặp đôi 'bà - cháu' khiến dư luận một phen dậy sóng - Ảnh: Internet

Theo tìm hiểu, mối lương duyên giữa anh Lý (23 tuổi) và "người tình" 63 tuổi bắt đầu từ tháng 9 năm 2020. Liên tục được người yêu cung phụng bằng những món đồ xa xỉ, anh Lý không khỏi khiến cộng đồng mạng há hốc mồm với "chiến tích" của mình. Thậm chí còn không ít người tôn anh Lý làm thần tượng, khẩn xin bí quyết để có "sự nghiệp" vẻ vang như anh.

“Qua ứng dụng Tinder, tôi làm quen được với cô Vương. Dì ấy ghi thông tin bản thân 36 tuổi, nhưng đến khi gặp nhau mới biết hóa ra dì đã 63. Tôi cũng muốn từ chối nhưng dì liên tục mua tặng tôi những món quà đắt tiền. Tôi đã mở lòng và chấp nhận tình cảm cách biệt tuổi tác”, anh Lý chia sẻ lý do bản thân phải "xiêu lòng" trước lòng thành của người yêu.

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Cặp đôi liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường đầy hạnh phúc của mình - Ảnh: Internet

Người ta thường nói "tiếng xấu đồn xa". Khi câu chuyện về cặp đôi đũa lệch ngày càng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt đồng nghĩa với việc phải nhận vô số gạch đá và sự mỉa mai từ dư luận bốn phương, anh Lý đã lập tức lên tiếng trần tình. Hóa ra, anh đã có kế hoạch ngay từ đầu cho cộng đồng mạng ăn cú lừa. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản với phần mềm chỉnh sửa ảnh FaceApp đã biến người bạn gái trẻ trung, xinh đẹp của mình thành nhân vật trung tâm cho câu chuyện ngôn tình bản thân bịa ra.

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Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của bạn gái anh Lý - Ảnh: Internet

Dù câu chuyện đã qua một thời gian nhưng anh Lý vẫn vấp phải chỉ trích không ít từ cộng đồng mạng cho trò đùa quá trớn của mình. Âu cũng là bài học cho bản thân anh nói riêng và những ai có mục đích câu like bằng những trò đùa bịa đặt mang hơi hướng tiêu cực như thế.

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