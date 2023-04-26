Huấn luyện viên nhảy dù tử vong khi rơi xuống đất bởi chiếc dù không được mở đúng cách

Thế giới 26/04/2023 16:23

Vận động viên nhảy dù ở Queensland, Australia đã tử vong trước sự bàng hoàng của nhiều đồng nghiệp chứng kiến.

Nhảy dù, một môn thể thao mạo hiểm mà người chơi sẽ nhảy ra khỏi máy bay bằng dù và lướt ở khoảng cách rất cao. Môn thể thao này nằm trong danh sách mong muốn của nhiều người, nhưng tai nạn tương đối thường xuyên vì rủi ro cao. Trong số đó, tai nạn thường xuyên xảy ra nhất là tai nạn liên quan đến 'chiếc dù'. 

Ngay cả những người có nhiều kinh nghiệm nhảy dù cũng thường bị thương nặng, thậm chí mất mạng khi dù bung không đúng cách hoặc dây bị xoắn.

Vài ngày trước, một huấn luyện viên đang nhảy dù một mình ở Queensland, Australia, đã tử vong khi chiếc dù của anh không mở đúng cách và anh rơi xuống đất.

Huấn luyện viên nhảy dù tử vong khi rơi xuống đất bởi chiếc dù không được mở đúng cách - Ảnh 1
Huấn luyện viên nhảy dù Douglas Ball - Ảnh: Dailymail

Vào ngày 25/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đưa tin huấn luyện viên nhảy dù Douglas Ball (52 tuổi) đã chết vì hỏng dù khi đang nhảy dù ở Queensland.

Vào ngày 16/4, Douglas đi nhảy dù một mình ở Laguna Quays, Queensland. Không ai nghĩ tai nạn sảy ra với anh vì anh đã đủ kỹ năng để thực hiện hành động như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Các đồng nghiệp đi cùng Douglas vào thời điểm đó cho biết: "Tôi nghĩ chiếc dù của Douglas đã bung ra đúng cách, nhưng anh ấy đã hạ cánh với một cú đập rất mạnh xuống đất".

Cú va chạm mạnh khi tiếp đất khiến Douglas bất tỉnh. Anh được chở bằng trực thăng đến một bệnh viện lớn, nhưng cuối cùng không qua khỏi và đã tử vong.

Douglas từng là huấn luyện viên nhảy dù ở nhiều vùng khác nhau của Úc, bao gồm cả ở Gold Coast. Cộng đồng nhảy dù Queensland đã bị sốc trước tin tức về cái chết đột ngột do tai nạn của anh. 

Liên đoàn Nhảy dù Úc cho biết họ đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tai nạn nhảy dù

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