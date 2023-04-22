Hơn 2 triệu người Thái Lan phải điều trị y tế do ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Thái Lan ghi nhận khoảng 2,4 triệu người đã phải điều trị y tế do khói bụi, ô nhiễm tại nước này.

Theo thông tin từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam, khoảng 2,4 triệu người ở Thái Lan đã tìm đến bệnh viện để điều trị các vấn đề y tế liên quan đến ô nhiễm không khí khi khói bụi độc hại bao trùm khắp đất nước. Bangkok và thành phố Chiang Mai là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Chỉ riêng trong tuần này đã có 184.465 ca nhập viện. Các vấn đề về hô hấp, viêm da, viêm mắt và đau họng là một trong những vấn đề y tế phổ biến nhất. Các quan chức y tế đã kêu gọi mọi người sử dụng khẩu trang chống ô nhiễm N95 chất lượng cao, đóng cửa sổ và cửa ra vào, giảm thiểu thời gian ra ngoài và tập thể dục trong nhà.

Một góc thủ đô Bangkok mờ trong bụi mịn - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, bên cạnh nhóm người cao tuổi và những người có bệnh nền, đội ngũ làm việc ngoài trời như những người bán hàng rong và tài xế xe ôm ở thủ đô Bangkok và các thành phố lớn đều thuộc nhóm những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do ô nhiễm không khí.

Theo IQAir (công ty giám sát chất lượng không khí Thụy Sĩ), Bangkok và thành phố Chiang Mai ở phía Bắc Thái Lan nằm trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào hôm qua (21/4). Trong năm 2022, Thái Lan ghi nhận nồng độ bụi mịn PM 2.5 trung bình cao gấp 3,6 lần giới hạn qui định về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Dữ liệu của WHO cũng cho thấy ô nhiễm không khí là yếu tố gây ra khoảng 31.000 ca tử vong và thiệt hại kinh tế lên tới hơn 63 tỷ USD (tương đương 11% tổng sản phẩm quốc nội) vào năm 2019 ở nước này.

Chất lượng không khí kém hiện là một vấn đề nhức nhối tại Thái Lan, quốc gia với hơn 70 triệu dân, trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào ngày 14/5 tới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-2-trieu-nguoi-thai-lan-phai-ieu-tri-y-te-do-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong-575300.html