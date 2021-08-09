Hồ băng khổng lồ Nam Cực gấp đôi lượng nước Vịnh San Diego biến mất sau 3 ngày, nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ

Thế giới 09/08/2021 06:00

Một hồ nước khổng lồ phủ đầy băng ở Nam Cực đột ngột biến mất và các nhà khoa học lo ngại điều đó có thể xảy ra một lần nữa. Livescience vừa cho hay.

Hồ băng khổng lồ Nam Cực gấp đôi lượng nước Vịnh San Diego biến mất sau 3 ngày, nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1

So sánh trước và sau của hồ phủ băng trên Thềm băng Amery của Nam Cực. Ở phía bên phải, nước đã rút hết và băng ở trên bị vỡ vụn và uốn cong theo phản ứng.

Sự nứt vỡ thủy lực

Sự kiện biến mất này, các nhà nghiên cứu cho biết xảy ra trên Thềm băng Amery ở Đông Nam Cực, ước tính có khoảng 21 tỷ đến 26 tỷ feet khối (600 triệu đến 750 triệu mét khối) nước - gần gấp đôi khối lượng nước của Vịnh San Diego - thoát ra biển.

Các nhà khoa học đã sử dụng các quan sát vệ tinh để ghi lại việc biến mất đáng kinh ngạc, nói rằng hồ cạn nước trong khoảng ba ngày sau khi thềm băng bên dưới  xáo trộn. "Chúng tôi tin rằng trọng lượng của nước tích tụ trong hồ sâu này đã thóat ra theo một vết nứt trong thềm băng bên dưới hồ, một quá trình được gọi là sự nứt vỡ thủy lực, khiến nước thoát ra đại dương bên dưới", Roland Warner, nhà băng học tại Đại học Tasmania và tác giả chính của một nghiên cứu mới mô tả sự kiện này, cho biết trong một tuyên bố. Ông nói thêm rằng một khi nước được giải phóng, "dòng chảy vào đại dương bên dưới sẽ giống như dòng chảy trên thác Niagara, vì vậy nó sẽ là một cảnh tượng ấn tượng."

Đứt gãy thủy lực (một quá trình tự nhiên như nứt vỡ thủy lực, được sử dụng để chiết xuất dầu hoặc khí từ đá gốc) xảy ra khi nước - đặc hơn và nặng hơn băng - xé toạc ra các vết nứt khổng lồ trong các tảng băng - và sau đó thoát ra biển. Điều này để lại một vết nứt khổng lồ làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc băng. Khi các hồ và suối nước chảy trên bề mặt Nam Cực, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng khối lượng nước tan chảy trên bề mặt ngày càng tăng có thể gây ra nhiều hiện tượng nứt vỡ thủy lực hơn, do đó làm tăng mực nước biển so với dự báo hiện tại.

Sự thóat ra ấn tượng

Nhóm nghiên cứu đã viết trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, sự tan chảy bề mặt Nam Cực sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của các thềm băng khác.

Hồ băng khổng lồ Nam Cực gấp đôi lượng nước Vịnh San Diego biến mất sau 3 ngày, nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2

Để hình dung lượng nước bị mất, đồ họa máy tính  cho thấy khối nước từ 21 đến 26 tỷ feet khối là một khối lập phương trên đỉnh một phần của Manhattan.

Warner và các đồng nghiệp đã thực hiện các phép đo trên không về sự thóat ra ấn tượng của hồ với các quan sát từ vệ tinh ICESat-2 của NASA, thực hiện các phép đo bằng cách phản xạ các xung ánh sáng laser từ một mục tiêu quan tâm và đo thời gian nước chảy. Từ độ trễ thời gian này, các nhà khoa học có thể tính toán độ cao của một mục tiêu. Sau trận đại hồng thủy, khu vực xung quanh hồ, bây giờ không còn trọng lượng của nước, đã tăng lên 118 feet (36 mét) so với vị trí ban đầu, và có một vết nứt khổng lồ - được gọi là đường rãnh băng - tạo ra một diện tích khoảng 4,25 vuông Miles (11 km2) dọc theo Giường hồ. Vào mùa hè, hồ đã được bổ sung đầy nước chỉ trong vài ngày, với lưu lượng đỉnh điểm là 35 triệu feet khối (1 triệu mét khối) mỗi ngày. Theo các nhà nghiên cứu, liệu nước này sẽ tạo ra các vết nứt mới để biến mất hay đã biến mất qua vết nứt cũ và ra ngoài đại dương.

Warner nói: “ Hồ có thể tích tụ nước tan trở lại hoặc thoát ra đại dương thường xuyên hơn. "Có vẻ như vết nứt đã mở lại một thời gian ngắn trong mùa băng tan mùa hè, vì vậy nó chắc chắn là một hệ thống cần theo dõi. Sự kiện này đặt ra những câu hỏi mới về mức độ phổ biến của những hồ nước sâu bao phủ này trên các thềm băng và cách chúng phát triển."

Hồ băng khổng lồ Nam Cực gấp đôi lượng nước Vịnh San Diego biến mất sau 3 ngày, nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3

Vệ tinh Landsat 8 đã chụp được hình ảnh nước tan chảy trên Thềm băng Amery ở Nam Cực trong suốt mùa hè..

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Từ khóa:   hố băng nứt vỡ thoát ra

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