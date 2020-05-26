Hé lộ cuộc sống của cô gái xinh đẹp sau 2 năm lấy chồng thợ xây bị gọi là ‘mặt quỷ’: Liệu có tồn tại cổ tích giữa đời thường?

Thế giới 26/05/2020 10:59

Sau 2 năm, câu chuyện tình yêu của cặp đôi "đũa lệch" - cô gái xinh đẹp với chàng thợ xây có khuôn mặt khác người - không được viên mãn như nhiều người mong đợi.

Những câu chuyện tình của các cặp đôi "đũa lệch" luôn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Cách đây 2 năm, câu chuyện tình yêu giữa cô gái Thái Lan xinh đẹp và chàng thợ xây bị gọi là “mặt quỷ” từng khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt một thời gian dài.

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Cặp đôi đũa lệch gây xôn xao Thái Lan một thời gian dài - Ảnh: Internet

Theo đó, Patras Raknak (25 tuổi) là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng vẫn chấp nhận lấy Boonme Khantong (39 tuổi). Không chỉ cách biệt tuổi tác, Khantong còn là một người kém sắc, bị dị tật ở môi. Bên cạnh đó, anh chỉ là một thợ xây, có gia cảnh hết sức bình thường.

Trước khi đến với Khantong, Raknak từng có một đời chồng. Tuy nhiên, vì chồng ham mê cờ bạc và thường xuyên đánh đập vợ nên cả hai đã ly hôn. Trong khoảng thời gian buồn đau này, Khantong đã xuất hiện, quan tâm và an ủi cô.

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Mặc dù bị nhiều người ngăn cản, gièm pha nhưng cặp đôi vẫn kết hôn vào giữa năm 2018 - Ảnh: Internet

Mặc dù bị nhiều người ngăn cản, dân mạng gièm pha nhưng cặp đôi vẫn quyết tâm kết hôn. Đến giữa năm 2018, Raknak và Khantong đã về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Raknak luôn hết lời khen ngợi chồng mình. Dù ngoại hình không được đẹp nhưng Khantong lại rất quan tâm đến vợ và con gái riêng của vợ.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, cư dân mạng phát hiện trên trang cá nhân của Raknak thường xuyên đăng ảnh tình tứ với một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, cô còn đăng ảnh cưới của hai người. Hành động này như ngầm khẳng định cuộc hôn nhân của cô và Khantong đã tan vỡ.

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Hiện tại Raknak đã kết hôn với người khác - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Raknak đã ngoại tình, phản bội người chồng nghèo khổ, có ngoại hình khác người. Tuy nhiên, sau đó cô đã lên tiếng giải thích rằng cô quen người chồng hiện tại sau khi chia tay Khantong. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng có thể thấy, cuộc sống hiện tại của cô khá hạnh phúc. Cô được người chồng mới hết sức yêu thương, chiều chuộng.

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Mặc dù chênh nhau đến vài chục tuổi, bị người nhà ngăn cấm nhưng những cặp đôi này vẫn kiên quyết đến với nhau.

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