Google có động thái mới nhằm chặn thư rác trong Gmail, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2024

Thế giới 04/10/2023 08:53

Hành động này của Google được đưa ra khi lượng thư rác điện tử trong Gmail không hề giảm.

Google đã bắt đầu có những động thái đầu tiên trong việc chặn thư rác điện tử (spam email) trong Gmail bằng cách áp nhiều điều kiện khác nhau đối với những người gửi thư rác điện tử. 

Ngày 3/10 (giờ địa phương), Google đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng họ có kế hoạch yêu cầu những người gửi hơn 5.000 email mỗi ngày tới người dùng Gmail phải xác thực tên miền.

Đầu tiên, Google quyết định cho phép người dùng chặn thư rác điện tử bằng cách có thêm nút "hủy đăng ký" chỉ bằng một cú nhấp chuột trong tin nhắn của họ đối với những tài khoản gửi số lượng lớn email cho họ.   

Google có động thái mới nhằm chặn thư rác trong Gmail, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2024 - Ảnh 1
Ảnh: Google
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