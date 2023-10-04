Google có động thái mới nhằm chặn thư rác trong Gmail, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2024

Hành động này của Google được đưa ra khi lượng thư rác điện tử trong Gmail không hề giảm.

Google đã bắt đầu có những động thái đầu tiên trong việc chặn thư rác điện tử (spam email) trong Gmail bằng cách áp nhiều điều kiện khác nhau đối với những người gửi thư rác điện tử.

Ngày 3/10 (giờ địa phương), Google đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng họ có kế hoạch yêu cầu những người gửi hơn 5.000 email mỗi ngày tới người dùng Gmail phải xác thực tên miền.

Đầu tiên, Google quyết định cho phép người dùng chặn thư rác điện tử bằng cách có thêm nút "hủy đăng ký" chỉ bằng một cú nhấp chuột trong tin nhắn của họ đối với những tài khoản gửi số lượng lớn email cho họ.

Ảnh: Google

Người dùng Gmail chỉ cần nhấn nút "Hủy đăng ký" và không cần nhận email nữa. Google cũng quyết định yêu cầu người gửi xác minh địa chỉ email của họ và chứng minh rằng họ sở hữu tên miền và địa chỉ IP không bị đánh cắp. Google cho biết Yahoo cũng đã quyết định thực hiện những thay đổi tương tự, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2024. Hành động của Google được đưa ra khi lượng email spam không hề giảm. Theo công ty mạng Kaspersky Anti-Virus, có khoảng một nửa số email được gửi trong năm ngoái được ước tính là thư rác. Ảnh minh họa: Internet Giám đốc sản phẩm Google Neil Kumaran cho biết trong một bài đăng trên tài khoản của mình: "Đây không phải là trường hợp xảy ra một lần. Việc giữ cho email an toàn hơn, thân thiện với người dùng và không có thư rác sẽ đòi hỏi sự hợp tác và cảnh giác liên tục từ toàn bộ cộng đồng người dùng email". Tuy nhiên, việc này cũng có thể ảnh hưởng đến một số nhà tiếp thị hợp pháp tiếp thị khi gửi quảng cáo cho khách hàng hoặc trả lời yêu cầu của khách hàng qua email, theo CNBC.

Những kiểu tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân tuyệt đối cảnh giác Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ trên lĩnh vực viễn thông, mạng internet để phát tán tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/google-co-ong-thai-moi-nham-chan-thu-rac-trong-gmail-du-kien-se-co-hieu-luc-tu-thang-22024-621402.html