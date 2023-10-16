Vụ việc xảy ra vào thứ Ba (10/10) nhưng đến thứ Năm (12/10) - hai ngày sau khi vụ việc gây sốc xảy ra - phụ huynh mới được thông báo qua email, theo các email mà các gia đình chia sẻ với 8 News Now.

Phụ huynh của các học sinh tại Trường Legacy Traditional, một trường bán công ở Bắc Las Vegas, Nevada (Mỹ) được cho là đã rất kinh hoàng khi biết về việc làm của giáo viên này.

“Ai lại hỏi một học sinh lớp 6 'Ai đã có bạn trai, bạn gái?'. Thực sự, bọn trẻ không ở đây vì điều đó, chúng đến đây để học", Anais Gallegos, người có hai con đang theo học tại trường, nói với 8 News Now hôm thứ Sáu.

Học sinh lớp 6 được một giáo viên dạy thay khuyến khích “hôn nhau”, giáo viên này cũng sử dụng “ngôn ngữ không phù hợp”, theo email gửi cho phụ huynh, được 8 News Now thu được.

“Những gì con gái tôi nói với tôi là không, điều đó không ổn. Hiệu trưởng cần phải làm gì đó vì chỉ một email đơn giản sẽ không giải quyết được vấn đề", Gallegos nói.

Ảnh minh họa: New York Post

Con trai của Robynn Bell, cũng là học sinh trong lớp, cho biết tất cả học sinh đều cảm thấy khó chịu trước hành động của giáo viên dạy thay.

Robynn Bell cũng chỉ trích nhà trường vì đã chờ đến hai ngày mới thông báo phụ huynh về những gì đã xảy ra. Robynn Bell nói rằng một số phụ huynh đã bỏ lỡ cơ hội thảo luận về vụ việc với con mình ngay sau khi vụ việc xảy ra vì họ không biết có chuyện này đã xảy ra.

“Không ai trong chúng tôi có cơ hội nói chuyện với con mình về chuyện đó vào ngày sự việc xảy ra khi chúng tôi về nhà hoặc ngày sau đó. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy đó là một sự thất bại trong giao tiếp với con cái,” Robynn Bell nói.

Trường Legacy Traditional cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã thông báo cho Sở cảnh sát Bắc Las Vegas về vụ việc.

“Sau giờ học, chúng tôi nhận thấy rằng giáo viên dạy thay, do một tổ chức giáo viên dạy thay bên ngoài cung cấp cho chúng tôi, đã đưa ra những nhận xét không phù hợp đối với học sinh. Giáo viên dạy thay không phải là nhân viên của Trường Legacy Traditional và sẽ không quay lại trường”, nhà trường cho biết trong một tuyên bố.

“Tại Trường Legacy Traditional, chúng tôi duy trì chính sách nghiêm ngặt không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức hành vi không phù hợp nào. Sức khỏe của học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy một môi trường học tập nuôi dưỡng, an toàn và hòa nhập", nhà trường cho biết thêm.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra riêng về vụ việc.