Gái xinh gây tranh cãi khi diện đồ gym bó sát, o ép vòng 1 quá đà khiến CĐM 'nóng mặt'

Thế giới 19/01/2021 06:15

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên hot girl xinh đẹp gây tranh cãi trên mạng xã hội vì loạt khoảnh khắc diện đồ tập gym bó sát của mình.

Mới đây, hot girl xinh đẹp xứ Hàn Seung Hee đã trở thành nhân vật gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh nóng bỏng của bản thân lên trang Instagram cá nhân. Cụ thể, qua hình ảnh chia sẻ, nữ gymer diện quần tập bó sát cùng chiếc áo "toang hết cỡ" để lộ vòng 1 khi đến phòng tập gym.

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Bức ảnh gây chú ý của người đẹp - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo đó, cư dân mạng không khỏi thắc mắc về mục đích đến phòng gym của Seung Hee. Liệu cô có thực sự đến để tập luyện hay chỉ để thu hút sự chú ý? Được biết, trước đó, cô nàng hot girl này đã nhiều lần gây xôn xao trên mạng xã hội với những bộ cánh tương tự.

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Những bộ cánh quen thuộc của Seung Hee - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích phong cách ăn mặc của hot girl xứ Hàn: "Nhìn chiếc quần cứ như là sắp nứt ra đến nơi rồi ấy", "Mặc bó như vậy đến tôi cũng cảm thấy khó thở", "Tôi thực sự khó chịu khi nhìn bộ đồ của cô ấy", "Nhìn phát chán", "Đến phòng tập gym mà mặc quần đó nhìn có chút phản cảm nhỉ?"...

Trước những bình luận có phần tiêu cực này, Seung Hee không ngần ngại đáp trả trên trang cá nhân: "Ai muốn nói sao thì nói, tôi thấy đẹp là được. Hơn nữa, vòng 3 của tôi cũng hơn 100cm, mặc quần nào cũng vậy hết". 

Sự cố trang phục tại phòng gym không phải ít nhưng nhiều người đẹp vẫn mắc phải hoặc cố tình để thu hút sự chú ý. Cách đây không lâu, netizen phải lắc đầu ngao ngán trước hình ảnh cô gái xứ Trung mặc đồ siêu ngắn để lộ vòng 3 mà vẫn vô tư tập luyện.

Cô giáo xinh đẹp gây sốt mạng xã hội vì mặc quần siêu ngắn để lộ cả vòng 3 khi đứng lớp

Cô giáo xinh đẹp gây sốt mạng xã hội vì mặc quần siêu ngắn để lộ cả vòng 3 khi đứng lớp

Mạng xã hội xứ Trung không ngừng xôn xao trước hình ảnh một cô giáo xinh đẹp vô tư diện trang phục gợi cảm khi đứng trên bục giảng.

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