Sau khi phát hiện em gái mình bị một gã đàn ông gạ gẫm, cậu bé này đã rủ thêm những người bạn của mình kéo đến hành hung hắn ta.

Nạn quấy rối và lạm dụng tình dục trẻ em tại Ấn Độ hiện đang trong tình trạng đáng báo động khi mỗi ngày đều có những vụ việc liên quan đến chủ đề này được báo cáo lên các cơ quan chức năng. Mới đây, một vụ quấy rối trẻ em đã bị phát tác tại quốc gia này nhưng tên thủ ác chưa kịp hành động đã bị người nhà của cô bé đó trả thù.

Theo Yahoo News, chủ nhật vừa rồi ngày 22/8 tại thành phố Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ cảnh sát đã khởi tố một vụ án trong đó 7 cậu bé vị thành niên đã tấn công một người đàn ông vì đã quấy rối em gái của một trong số họ.

Nạn quấy rối và lạm dụng tình dục trẻ em tại Ấn Độ hiện đang trong tình trạng đáng báo động - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, nạn nhân là anh Salmanul Faris, 23 tuổi đã bị 7 cậu bé vị thành niên, tất cả đều là học sinh trung học hành hung vào ngày 17/8 vừa rồi.

"Vụ án được đưa ra ánh sáng khi những kẻ hành hung đã đăng video về cuộc hành hung của chúng lên mạng xã hội. Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, nạn nhân đã gửi tin nhắn gạ gẫm đến cho em gái 13 tuổi của 1 trong những bị cáo" - Cảnh sát nói với Press Trust of India.

Cậu bé đã rủ bạn của mình cùng đến hành hung người đàn ông kia - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết thêm, sau khi nhận được tin nhắn của người đàn ông, cô bé đã nói với cha của mình. Không biết bằng cách nào, anh trai của cô bé đã biết chuyện và rủ các bạn của mình cùng tấn công Salmanul.

"Vì tất cả những kẻ tấn công đều là trẻ vị thành niên, chúng tôi đã triệu tập chúng cùng với cha mẹ. Chúng tôi sẽ gửi một bản báo cáo theo Đạo luật Tư pháp Vị thành niên" - Cảnh sát cho biết.

Huấn luyện viên bóng đá lạm dụng và bày tỏ mong muốn cô bé 13 tuổi sẽ làm 'vợ' của mình Mẹ của nạn nhân đã phải trải qua "địa ngục" khi biết tình trạng của con gái mình, cô căm hận bị cáo và gọi hắn là ác quỷ và quái vật.

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