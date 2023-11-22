Lực lượng chức năng cho biết thủ phạm vụ sát hại một người đàn ông ở độ tuổi 50 xảy ra cách đây 13 năm trong một túp lều dọc sông mới đây đã ra đầu thú và đang bị xét xử.

Theo hãng tin Yonhap, theo Văn phòng Công tố và Cảnh sát quận Busan, Hàn Quốc vào ngày 21/11, phiên tòa xét xử A., người bị bắt và bị truy tố về tội giết người, được tiến hành tại Tòa án quận Busan.

A. bị buộc tội giết B. bằng cách vung một vật cùn vào đầu B. trong một cuộc tranh cãi vào tháng 8/2010 tại một túp lều trên sông Nakdong ở Gangseo-gu, Busan, nơi A. và anh trai B. đang sống.

Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm đó, cảnh sát không thể tìm ra thủ phạm vì túp lều nằm ở vị trí hẻo lánh và không có camera CCTV hay nhân chứng.

A. đã đến đầu thú cảnh sát vào tháng 8 vừa qua, được biết đã khai: “Anh trai tôi không hài lòng với việc tôi sống trong túp lều và đề nghị tôi chuyển đi nơi khác để ở nhưng tôi không chấp nhận và phạm tội. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi này nữa".

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