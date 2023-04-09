Đứa con ngỗ ngịch tự dàn dựng vở kịch ‘Con bị bắt cóc’ gửi bố mẹ để lấy tiền trang trải chi phí sinh hoạt với bạn gái

Thế giới 09/04/2023 18:31

Một nam thanh niên gọi điện cho bố mẹ nói rằng mình bị bắt cóc. Hóa ra sự thật lại là lời nói dối nhằm kiếm tiền trang trải cuộc sống cùng bạn gái tại Thái Lan.

Vụ việc trở nên căng thẳng khi bố mẹ của nam thanh niên này lo lắng về việc con trai của họ mất tích nên đã liên lạc với đại sứ quán để yêu cầu giúp đỡ.

Vào ngày 5/4 (giờ địa phương), Pattaya News, một cơ quan truyền thông của Thái Lan cho biết, sau khi nhận được thông tin từ đại sứ quán Hàn Quốc rằng "một nam thanh niên 24 tuổi, họ Kim, đã bị bắt cóc ở Thái Lan", cảnh sát Pattaya đã đến giải cứu và phát hiện đây là hành động tự biên tự diễn của thanh niên này.

Đứa con ngỗ ngịch tự dàn dựng vở kịch ‘Con bị bắt cóc’ gửi bố mẹ để lấy tiền trang trải chi phí sinh hoạt với bạn gái - Ảnh 1
Ảnh: The Pattaya News

Nam thanh niên họ Kim đã gọi điện cho bố mẹ mình ở Hàn Quốc và nói: "Con đã bị bắt cóc tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi trước khi lên chuyến bay trở về Hàn Quốc". 

Sau đó, không liên lạc được với con trai, bố mẹ của nam thanh niên đã trình báo lên đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan.

Cảnh sát Pattaya đã đến thẳng nơi được xác định là nơi ở của nam thanh niên tại Thái Lan. Thật không ngờ, nam thanh niên vẫn bình tĩnh nghỉ ngơi tại nhà trọ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy cảnh sát và cảm thấy có điều gì đó không ổn, nam thanh niên đã cố gắng trốn ra sân sau, nhưng ngay lập tức bị bắt và đưa đến văn phòng nhập cư Chonburi.

Đứa con ngỗ ngịch tự dàn dựng vở kịch ‘Con bị bắt cóc’ gửi bố mẹ để lấy tiền trang trải chi phí sinh hoạt với bạn gái - Ảnh 2
Ảnh: The Pattaya News

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, nam thanh niên thừa nhận mình chưa bao giờ bị bắt cóc hay bị hành hung, đồng thời khẳng định bản thân làm vậy để lấy tiền bố mẹ vì cần tiền sinh hoạt để sống với bạn gái người Thái Lan. 

Được biết, nam thanh niên này đã nói dối vì bố mẹ không gửi tiền dù anh đã nhiều lần yêu cầu.

Cuối cùng anh đã bị giam giữ. Không phải vì hành động bắt cóc, mà vì anh đã ở lại lâu hơn ngày hết hạn thị thực 497 ngày.

Theo luật Thái Lan, nam thanh niên này có thể bị phạt tiền, bị trục xuất và bị đưa vào danh sách đen không được tái nhập cảnh vào Thái Lan.

Theo Insight

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