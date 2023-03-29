Đô thị mới từng có hơn 30.000 dân cư giờ trở nên trống vắng

Thế giới 29/03/2023 08:12

Takashimadaira, Nhật Bản, đô thị mới từng có hơn 30.000 dân cư, giờ đây đang dần suy yếu do suy giảm và già hóa dân số.

Trong chương trình 'The World Now' của KBS gần đây đã giới thiệu khu vực Takashimadaira, một đô thị mới ở Tokyo, Nhật Bản, đang trên đà suy yếu do suy giảm và già hóa dân số. Các cơ sở thương mại giảm sút khi dân số giảm, và một phần ba số cửa hàng trước khu nhà ở cũng đã đóng cửa.

Takashimadaira là một đô thị mới được chính phủ Nhật Bản thành lập như một đô thị nhỏ ở ngoại ô Tokyo vào năm 1972. Đô thị mới này được tạo ra như một khu chung cư quy mô lớn với 8.287 căn hộ cho thuê, 1.883 căn hộ để bán và tổng cộng hơn 10.000 căn hộ và khoảng 30.000 người được cho là đã chuyển đến vào thời điểm đó.

Đô thị mới từng có hơn 30.000 dân cư giờ trở nên trống vắng - Ảnh 1

Takashimada, Nhật Bản, nơi có tỷ lệ già hóa dân số trong khu phức hợp gần 60%. Ảnh chụp từ chương trình 'The World Now' của đài KBS.

Nhưng bây giờ, qua 50 năm, khu đô thị phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Điều này là do tỷ lệ già hóa dân số đạt gần 60%.

Những người khi chuyển đến đây ở độ tuổi 20 và 30 ngày trước thì giờ đã ở độ tuổi 70 và 80, và hầu hết con cái của họ đã rời khu đô thị mới này, khiến dân số giảm xuống còn khoảng 15.000 người.

Khi dân số giảm, các cơ sở thương mại và cửa hàng trong khu vực lần lượt đóng cửa. Dân số trong độ tuổi đi học cũng giảm, các trường hợp hợp nhất các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng tăng lên.

Về vấn đề này, một cư dân mạng Hàn Quốc đã nói trên một cộng đồng trực tuyến: "Có vẻ như đây là tương lai của Hàn Quốc sắp tới”.

Theo MBN

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