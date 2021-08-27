Đang 'say giấc nồng' thì cảm giác đùi lành lạnh, giật mình cảnh tượng đập vào mắt khiến người phụ nữ hoảng hốt báo cảnh sát

Thế giới 27/08/2021 13:30

Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ ở trên chuyến tàu đó?

Theo Sohu đưa tin, mới đây trên chuyến tàu mang số hiệu D703 từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, một người phụ nữ họ Ngô đột nhiên giật mình tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng vì cảm thấy mát mát kỳ lạ ở phần đùi của mình.

Khi tỉnh dậy, chị Ngô hoảng hốt phát hiện một người đàn ông đang cố tình chạm vào đùi mình. Ngay lập tức, chị đã gọi điện báo cảnh sát để tố cáo hành vi này. Được biết, người có hành vi quấy rối tình dục chị Ngô là người đàn ông họ Hoàng, đến từ Giang Tô.

Theo lời khai của tên Hoàng, khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm đó, gã này nhìn thấy chị Ngô ở giường dưới  đã ngủ say nhưng chiếc váy của chị vô tình bị kéo lên khiến phần đùi lộ ra. Vì nhất thời không kiểm soát được bản thân, Hoàng đã đưa tay sờ vào phần mắt cá chân của chị. 

quay roi
Khi ngủ say, chị Ngô để lộ phần đùi, tên Hoàng thấy vậy nên không kiểm soát được bản thân

Lúc này, thấy đối phương chưa có phản ứng nên đối tượng liều lĩnh hơn và đưa tay chạm vào đùi của chị. Ngay lúc này, chị Ngô đã kịp thời tỉnh dậy và nhanh chóng báo cảnh sát tố cáo về hành vi của Hoàng. Tới hơn 6 giờ sáng cùng ngày, chuyến tàu dừng lại ở trạm Thái Châu. Lực lượng chức năng đã có mặt để tạm giữ và tiến hành thẩm vấn tên Hoàng.

Khi làm việc với cảnh sát, Hoàng thừa nhận đã có hành vi quấy rối với chị Ngô. Sau đó, đối tượng đã phải chịu hình phạt tạm giam 3 ngày tại đồn cảnh sát. Sau khi câu chuyện trên được đăng tải lên mạng, nhiều người đã hết sức lên án hành vi quấy rối phụ nữ. Và một số người cũng cho rằng mức xử phạt tạm giam 3 ngày là quá nhẹ. Đối với hành vi như vậy, ít nhất cần tạm giam 15 ngày để tăng tính răn đe.

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