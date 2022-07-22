Cứu bé gái rơi từ tầng 5 không chút đắn đo, Nam thanh niên được ca ngợi là "người hùng quốc dân"

Nam thanh niên được ca ngợi là "người hùng quốc dân" sau khi cứu sống một đứa trẻ bị ngã nhào khỏi cửa sổ căn hộ tầng 5.

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/7, khi nghe thấy một tiếng động lớn của một bé gái hai tuổi ngã từ cửa sổ tầng 5 xuống mái tôn trên sân thượng tầng một của một khu nhà ở, anh Shen Dong, 31 tuổi, đang đậu xe bên kia đường liền lập tức chạy tới đỡ bé.

Anh Shen Dong cứu sống một đứa trẻ bị ngã nhào khỏi cửa sổ căn hộ tầng 5 - Ảnh: Internet

Theo một video lan truyền do cảnh sát địa phương công bố cho thấy bé gái bị ngã qua mép sân thượng xuống nền bê tông nhưng may mắn Shen đã kịp đỡ bé gái. Bé gái đến từ Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang bị thương ở chân và phổi, nhưng trong tình trạng ổn định.

Shen, người làm việc tại một ngân hàng gần đó, đã gọi nhân viên cấp cứu khi đang cùng một nữ đồng nghiệp đến giúp cô bé. Tuy nhiên, sau đó anh đã ném ngay điện thoại di động của mình và nhanh chóng lao ra đỡ lấy đứa bé. Anh cho biết anh không nhận ra đó là một đứa trẻ cho đến khi cô bé bắt đầu cựa quậy vài giây sau khi rơi xuống sân thượng. “Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ chi tiết. Tôi không thể nhớ cánh tay của tôi có bị đau hay bất cứ điều gì không. Việc cứu bé gái là bản năng”, Shen nói với tờ Qianjiang Evening News. “Thật may mắn vì tôi đã đến kịp thời. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy ám ảnh".

Shen cho rằng em bé không bị thương nặng vì rơi xuống sân thượng bằng thép trước đó.

Đoạn video quay vụ việc sau khi được chia sẻ rộng rãi đã khiến hàng triệu người xúc động. “Anh ấy là một siêu anh hùng, dũng cảm bước tới vào thời điểm quan trọng. Tôi hy vọng anh ấy có thể nhận được một chiếc điện thoại di động làm phần thưởng vì chiếc cũ chắc đã bị hỏng ”, một người bình luận.

Trong một trường hợp tương tự cách đây 11 năm, một bà mẹ trẻ tên Wu Juping, cũng đến từ tỉnh Chiết Giang, được tôn vinh trên toàn quốc vì đã bắt được một đứa trẻ mới biết đi từ tầng 9 rơi xuống khi đang đi bộ bên dưới tòa nhà. Bé gái sống sót, và Wu bị gãy tay.

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