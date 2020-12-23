Cưới cùng lúc 2 chị em sinh đôi, chàng trai vỡ mộng hôn nhân: 'Đời không như mơ!'

Thế giới 23/12/2020 14:06

Cùng hẹn hò với 2 chị em sinh đôi vốn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, chàng trai đối diện "cơn đau đầu dễ chịu" khi đến tuổi kết hôn. Câu chuyện "hai vợ chung một chồng" thu hút sự chú ý của dân mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin, chàng trai tên Tao ở tỉnh Samut Songkhram (Thái Lan) chơi thân từ nhỏ với hai chị em sinh đôi Sirin Mithra Fiat và Sirin Tipwalis Twins. Điều đáng nói ở đây là việc hai chị em không chỉ chấp nhận mối quan hệ tình cảm tay ba trong suốt ba năm trời cùng Tao mà đến khi nhận lời cầu hôn từ anh, cả hai đều gật đầu đồng ý không do dự.

Khỏi phải nói phản ứng của nhà gái khi Tao thưa chuyện cưới xin. Thoạt đầu họ cũng rất bàng hoàng trước mong muốn cưới một lúc hai vợ của anh. Nhưng trước lòng thành của chàng rể chỉ vì muốn "đối xử công bằng" với cả hai cô, không muốn thương ai và bỏ ai, họ đành nhắm mắt tác hợp cho cuộc hôn nhân hai vợ chung một chồng đầy hy hữu này.

Trước ngày trọng đại, vấn đề thách cưới của nhà gái cũng khiến Tao phải đau đầu. Ngoài việc chịu trách nhiệm chính cho chi phí tổ chức hôn lễ, nhà gái còn "ra giá" sính lễ là tận 4,5 cây vàng, và với mỗi cô dâu là 80.000 bath (tương đương gần 57 triệu đồng) tiền đãi khách, hòng khiến Tao "chùn bước mà quay xe". Nhưng một lần nữa tất cả cũng phải chào thua trước tấm chân tình quyết cưới cả hai của Tao, anh khẳng định sẽ làm cả ba hạnh phúc.

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Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Tao khi lấy được cả hai chị em - Ảnh: Internet

Dĩ nhiên vấn đề mọi người tò mò ở đây là "chàng trai may mắn" ấy sẽ xoay sở chuyện giường chiếu ra sao. Thời gian đầu, Tao chia sẻ, dù được nhà gái ưu ái dành hẳn hai phòng cưới nhưng vì cả hai "bà" không chịu nên đành chịu cảnh "hành sự" chung một giường dưới sự chứng kiến của người còn lại. Mọi chuyện tương đối suôn sẻ một thời gian, cho đến khi họ ngày càng ghen tuông hơn. Nhận thấy tình hình không ổn, cả 3 cùng người nhà hai bên đành ngồi xuống tìm hướng giải quyết chung.

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Hai chị em 'khoe' chiếc giường hạnh phúc của mình - Ảnh: Internet

Vì thế, để "nhà nhà đều vui", họ thống nhất một "lịch giường chiếu" vô cùng chi tiết đến mức cách mày râu chỉ nghe qua thôi cũng thấy "đau lưng mỏi gối": 3 ngày đầu tuần là dành cho cô chị, 3 ngày tiếp theo là của cô em. Còn Chủ nhật thì sao? Tao bắt buộc phải ngủ với cả hai!

Nhờ lịch chia "khoa học" đó mà Tao đã giữ cho nhà yên, cửa ấm, chị em thuận hoà, vợ chồng hạnh phúc. Là thần tượng và tấm gương ngưỡng mộ đến mức ganh tị của nhiều nam giới gần xa, nhưng có lẽ, sướng khổ ra sao chắc chỉ mình Tao thấu được.

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Câu chuyện của anh Tao và hai cô vợ nhận được rất nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên thực tế cả cô chị và cô em đều không phải là vợ hợp pháp của anh Tao. Luật pháp Thái Lan chỉ chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng. Do đó, dù đã tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè hai bên thì họ vẫn không phải là vợ chồng hợp pháp.

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Từ khóa:   Thái Lan chuyện hy hữu tình tay ba

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