Cụ bà 84 tuổi trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được gắn cánh tay sinh học sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư

Thế giới 15/12/2023 09:44

Chỉ một giờ sau cuộc hẹn, cụ bà có thể sử dụng chi sinh học của mình để dắt chú chó Charley đi dạo.

Theo The Sun, một cụ bà 84 tuổi đã trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được trang bị cánh tay sinh học.

Đó là Christa Seubert, ở Würzburg, Đức. Bà là người rất năng động, thích làm vườn, làm đồ thủ công, đạp xe và dắt chó Charley đi dạo.

Cụ bà 84 tuổi trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được gắn cánh tay sinh học sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh 1
Christa Seubert, 84 tuổi, đã trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được trang bị cánh tay sinh học - Ảnh: SWNS/The Sun

Bà cảm thấy khó khăn để độc lập sau khi bị mất cánh tay vì bệnh ung thư vào tháng 1.

Bà Christa cho biết: “Những hoạt động đơn giản hàng ngày trở nên khó khăn. Thậm chí tôi còn khó tự mình cắt một ổ bánh mì và phết bơ lên ​​đó". 

Cụ bà 84 tuổi trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được gắn cánh tay sinh học sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh 2
Bà là người rất năng động, thích làm vườn, làm đồ thủ công, đạp xe và dắt chó Charley đi dạo - Ảnh: SWNS/The Sun

Nhưng tất cả đã thay đổi khi bà được công ty Open Bionics của Anh trang bị cánh tay sinh học.

Chỉ một giờ sau cuộc hẹn, cô có thể sử dụng chi sinh học của mình để đưa chú chó Charley đi dạo và thưởng thức sô cô la nóng trong quán cà phê.

Bà Christa cho biết: “Bây giờ tôi có thể phết bơ lên ​​bánh mì và cắt thêm một lát phô mai". 

Cụ bà 84 tuổi trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được gắn cánh tay sinh học sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh 3
Chỉ một giờ sau cuộc hẹn, cụ bà có thể sử dụng chi sinh học của mình để dắt chú chó Charley đi dạo - Ảnh: SWNS/The Sun

Giám đốc sản phẩm của APT Prothesen, Mathias Stegemann, người đã trang bị cánh tay sinh học mới cho Christa, cho biết ông đã giới thiệu cánh tay sinh học cho bà vì cánh tay sinh học này nhẹ và dễ sử dụng.

Ông cho biết: "Cánh tay sinh học có những ưu điểm lớn như dễ sử dụng, trọng lượng rất thấp so với các phụ kiện giả khác và dễ dàng đeo vào và tháo ra. Tôi nghĩ điều này sẽ cho phép cụ bà tận hưởng sự độc lập của mình".

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Từ khóa:   tin thế giới cánh tay sinh học chi sinh học

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