Cụ bà 72 tuổi sống sót sau 9 ngày bị lạc nơi hoang dã

Cụ Ann Charon Rodgers, 72 tuổi bị lạc sau khi xe hết xăng trên đường và sống sót nhờ uống nước hồ và ăn cây cỏ.

Mirror hôm 13.4 cho hay, một cụ bà đã được giải cứu sau khi bị lạc 9 ngày tại vùng hoang dã Arizona (Mỹ) nhờ uống nước hồ và ăn cỏ cây.

Cụ Ann Charon Rodgers bị lạc trong rừng sau khi xe hết xăng trên đường ghé thăm cháu. Cuối cùng, cụ được cứu sau khi trực thăng phát hiện chữ “Help” (Cứu tôi với) bằng cành cây và đá mà cụ xếp ở một nơi trống trải trong rừng.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ cùng con chó trên 1 con đường mòn tại khu bảo tồn Fort Apache hôm thứ 7. Nạn nhân kiệt sức sau sự việc nhưng vẫn còn khá minh mẫn, theo nhà chức trách. Cụ được xuất viện tối hôm đó để về đoàn tụ với gia đình.

Cụ Rodgers mất tích ngày 31.3 khi rời nhà tới Phoenix thăm cháu. Cụ kể, cụ bị lạc đường còn xe thì hết xăng. Biết mình bị mất phương hướng, cụ cố leo lên vài mỏm đá để bắt sóng điện thoại, nhưng không thành công.

Các nhà chức trách đã tổ chức 1 cuộc tìm kiếm quy mô sau khi tìm được chiếc xe của cụ. 6 ngày sau, một nhân viên kiểm lâm phát hiện con chó của cụ tại khu vực Canyon Creek và trực thăng cứu hộ đã xác định được dấu hiệu cầu cứu.

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