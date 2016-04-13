Cụ bà 72 tuổi sống sót sau 9 ngày bị lạc nơi hoang dã

Thế giới 13/04/2016 11:32

Cụ Ann Charon Rodgers, 72 tuổi bị lạc sau khi xe hết xăng trên đường và sống sót nhờ uống nước hồ và ăn cây cỏ.

Cụ bà 72 tuổi sống sót sau 9 ngày bị lạc nơi hoang dã - Ảnh 1
Cụ bà sống sót sau 9 ngày bị lạc nhờ uống nước hồ và ăn cây cỏ

Mirror hôm 13.4 cho hay, một cụ bà đã được giải cứu sau khi bị lạc 9 ngày tại vùng hoang dã Arizona (Mỹ) nhờ uống nước hồ và ăn cỏ cây.

Cụ Ann Charon Rodgers bị lạc trong rừng sau khi xe hết xăng trên đường ghé thăm cháu. Cuối cùng, cụ được cứu sau khi trực thăng phát hiện chữ “Help” (Cứu tôi với) bằng cành cây và đá mà cụ xếp ở một nơi trống trải trong rừng.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ cùng con chó trên 1 con đường mòn tại khu bảo tồn Fort Apache hôm thứ 7. Nạn nhân kiệt sức sau sự việc nhưng vẫn còn khá minh mẫn, theo nhà chức trách. Cụ được xuất viện tối hôm đó để về đoàn tụ với gia đình.

Cụ Rodgers mất tích ngày 31.3 khi rời nhà tới Phoenix thăm cháu. Cụ kể, cụ bị lạc đường còn xe thì hết xăng. Biết mình bị mất phương hướng, cụ cố leo lên vài mỏm đá để bắt sóng điện thoại, nhưng không thành công.

Các nhà chức trách đã tổ chức 1 cuộc tìm kiếm quy mô sau khi tìm được chiếc xe của cụ. 6 ngày sau, một nhân viên kiểm lâm phát hiện con chó của cụ tại khu vực Canyon Creek và trực thăng cứu hộ đã xác định được dấu hiệu cầu cứu.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ bà

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích