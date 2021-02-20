Theo Daily Mail, COVID-19 có những biểu hiện thường gặp như khó thở, đau hoặc tức ngực, mất khả năng nói hoặc cử động. Tuy nhiên gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số tác dụng phụ của COVID-19 liên quan đến cơ, xương khớp, trong đó có hoại thư.

Những bức hình được đăng tải trên tạp chí y khoa cho thấy những ngón tay của bà đã dần chuyển sang màu đen. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị máu đông không lưu thông đến tay, khiến chúng chuyển sang màu đen và phải cắt cụt.

Được biết, một người phụ nữ người Ý 86 tuổi nhiễm COVID-19 đã bị buộc phải cắt cụt 3 ngón tay vì hoại thư. Tháng 3/2020, bà nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán là thiếu máu đến tim. Tuy nhiên sau đó, bà lại dương tính với COVID-19 trong một lần xét nghiệm định kỳ.

Theo các thống kê, bệnh nhân người Ý 86 tuổi này không phải là người duy nhất bị hoại thư và buộc phải cắt cụt những ngón tay của mình. Trong đó còn có trường hợp của anh Gregg Garfield, 54 tuổi, đến từ California (Mỹ) cũng bị cắt cụt hai ngón tay do mô và cơ bị tổn thương nghiêm trọng.

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 86 tuổi có triệu chứng những đầu ngón tay dần chuyển đen sau khi bà bị nhiễm Coronavirus vào tháng 3/2020

Anh Garfield được phát hiện nhiễm COVID-19 trong một chuyến trượt tuyết với nhóm bạn ở miền bắc nước Ý vào tháng 2 năm ngoái.

Kể từ đó, anh đã trải qua bảy cuộc phẫu thuật để phục hồi các ngón tay và ngón chân của mình, đồng thời cố gắng phục hồi chức năng phổi thông qua tập thể dục hàng ngày.

8 ngón tay của Gregg Garfield bị hư hại sau khi nhiễm COVID-19

Ngoài những trường hợp trên, một ông bố hai con tên Mal Martin đến từ Cardiff cũng bị mất một số ngón tay vào năm ngoái sau khi anh nhiễm Coronavirus và phải thở máy 61 ngày. Sau khi khỏi bệnh, anh còn vĩnh viễn mất thị lực ở mắt phải của mình.

Mal Martin, 58 tuổi, đã trải qua 61 ngày thở máy sau khi được đưa đến bệnh viện Bridgend's Princess of Wales vào tháng 3 và cuối cùng, anh mất thị lực vĩnh viễn ở mắt phải

Trong nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Northwestern (Mỹ) phát hiện ra COVID-19 có thể gây ra các vấn đề về cơ và khớp lâu dài, bao gồm viêm khớp, hoại thư và 'ngón chân COVID’.

Ảnh chụp của một bệnh nhân COVID-19 cho thấy bàn chân bị hoại thư - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Swati Deshmukh, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Nhiều bệnh nhân bị rối loạn cơ xương khớp liên quan đến COVID-19 nhưng sau đó hồi phục. Nhưng đối với một số cá nhân khác, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống thường ngày khiến họ phải tiếp nhận điều trị thường xuyên và lâu dài”.

Bà còn chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy mô bị phù nề và viêm, tụ máu hoặc mô tàn phế (hoại thư). Ở một số bệnh nhân, các dây thần kinh bị chấn thương hoặc xảy ra tình trạng lưu lượng máu bị suy giảm (cục máu đông)".

COVID-19 gây ra bệnh viêm khớp dạng thấp ở bệnh nhân này với chứng đau vai kéo dài sau khi các triệu chứng Covid khác hết. Mũi tên màu đỏ chỉ tình trạng viêm ở khớp

Tuy nhiên trong khi nghiên cứu chỉ ra rằng COVID-19 có thể gây ra các vấn đề về khớp và cơ, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng bản thân virus không trực tiếp gây ra các triệu chứng này.

Bác sĩ Deshmukh nhấn mạnh các nhà nghiên cứu đang tìm ra nguyên nhân cơ thể gây ra các triệu chứng này có phải là cho virus Corona hay không.