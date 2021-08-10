Con trai 3 tuổi cứ nhìn nói ban công có người, cha mẹ không tin đến bệnh viện kiểm tra xong bà mẹ liền ôm con trai khóc nức nở

Thế giới 10/08/2021 06:17

Trong lúc chưa hết vui mừng chào đón thành viên mới thì biểu hiện lạ của cậu con trai 3 tuổi khiến cho cặp cha mẹ này phát hiện ra thiếu sót nghiêm trọng của mình.

Ngày nay, chính sách nới lỏng và khuyến khích sinh nhiều hơn một con ở Trung Quốc đang ngày càng được đẩy mạnh. Với những gia đình có điều kiện và neo người, họ rất đồng tình với quan điểm này và nỗ lực để có thêm thành viên trong gia đình. Vợ chồng Tiểu Triệu đã có đứa con trai ba tuổi, cảm thấy đến lúc mình nên có thêm một em bé nữa để vui nhà vui cửa, vả lại kinh tế gia đình của đôi vợ chồng khá ổn định để có thêm một thành viên nữa. Sau đó một thời gian, anh đón nhận tin vui rằng vợ mình mang thai một bé gái.

Con trai 3 tuổi cứ nhìn nói ban công có người, cha mẹ không tin đến bệnh viện kiểm tra xong bà mẹ liền ôm con trai khóc nức nở - Ảnh 1

Tiểu Triệu nhìn bụng vợ to lên từng ngày mà vui mừng khôn xiết, suốt ngày nói chuyện bên cạnh bụng bầu của vợ. Cũng vì lý do này mà thời gian dành cho cậu con trai lớn không có nhiều, thậm chí còn hay quát mắng, không quan tâm cậu con trai làm gì. Cậu con trai lớn còn từng cho thấy rõ không muốn có em, cậu không cần. Sau vài tháng sinh em bé, gia đình đắm chìm trong niềm vui sướng nhưng không ai chú ý đến cậu con trai lớn lẳng lặng chơi đồ chơi của mình ở một bên.

Có một đêm, cậu con trai lớn đột nhiên nói với bố rằng có một ông cụ già ngoài ban công, bố liền đến xem thì không thấy ai cả. Tòa nhà bọn họ ở hơn 20 tầng , sao có thể có người trèo lên được. Tiểu Triệu cho rằng là trò đùa của con trai nên không thèm để ý. Hai ngày sau cậu con trai vẫn nói có người ngoài ban công khiến cho vợ chồng Tiểu Triệu thấy không bình thường lo lắng không biết con trai mình có bị gì hay không.

Con trai 3 tuổi cứ nhìn nói ban công có người, cha mẹ không tin đến bệnh viện kiểm tra xong bà mẹ liền ôm con trai khóc nức nở - Ảnh 2

Hai vợ chồng quyết định đưa con trai đi bệnh viện khám nhưng cũng không phát hiện ra cơ thể có gì bất thường. Bác sĩ kiến nghị đem con trai họ đi khám tâm lý. Tiểu Triệu lo lắng con trai họ có gì không ổn nên đưa đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý sau khi nói chuyện với con trai lớn của họ hồi lâu đã phát hiện ra vấn đề. Đứa bé là vì không vui trước việc bố mẹ có thêm em gái nữa nên chỉ muốn gây sự chú ý cho cha mẹ bằng cách này.

Vợ chồng Tiểu Triệu nghe xong rất hối hận, người mẹ ôm lấy con trai vào lòng khóc nức nở tự trách bản thân đã quá để tâm đến con gái nhỏ mà phớt lờ con trai lớn của mình mới dẫn đến cậu bé có hành vi như vậy. May mà sự việc chưa đi quá xa, vẫn còn phát hiện kịp trước khi gây ra những việc khó mà tưởng tượng nổi tạo thành tổn thương tâm lý lâu dài cho trẻ.

Con trai 3 tuổi cứ nhìn nói ban công có người, cha mẹ không tin đến bệnh viện kiểm tra xong bà mẹ liền ôm con trai khóc nức nở - Ảnh 3

Đúng vậy đấy. Nhà có thêm thành viên là một chuyện tốt nhưng cậu bé trong câu chuyện đã quen hưởng hết thảy tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình sẽ nhất thời không thể thích ứng ngay được với việc san sẻ tình yêu thương đó cho em nhỏ. Vậy nên khi một cặp vợ chồng muốn có thêm con thì nhất định phải tranh thủ thời gian làm công tác tư tưởng với đứa con lớn của mình, cố gắng để cho bé thấu hiểu rằng mình không bị bỏ rơi, không phải có em rồi thì sẽ không quan tâm bé nữa.

Bạn phải khẳng định cho con đầu lòng của mình biết rằng trong lòng cha mẹ bé mãi mãi là bảo bối, phải học được cách chăm sóc em, bảo vệ em. Làm cha mẹ là một gánh nặng không nhỏ, dưỡng dục con gái cũng không phải chuyện đơn giản mà là một hành trình gian khổ lâu dài.

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