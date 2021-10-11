Cô gái và bác sĩ đều rụng rời tay chân khi phát hiện con rết dài 5cm làm tổ trong tai gây đau nhức dữ dội

Cả cô Lý - bệnh nhân đi khám vì đau tai - và bác sĩ đều dựng tóc gáy khi phát hiện trong tai cô có con rết dài tới 5 cm đang không ngừng di chuyển.

Theo VTC news đưa tin, mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến nhiều người run sợ. Cụ thể, cô Lý - người phụ nữ sống ở vùng sườn đồi, khi đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy bởi cảm thấy tai đau nhức dữ dội. Khi đã tỉnh táo hẳn, cô cảm nhận được trong tai dường như có thứ gì đó chuyển động.

Tuy nhiên, chị chỉ đoán là có con bọ chui vào tai nên đã sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để cố gắng kéo con vật ra ngoài. Dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể làm được. Tệ hơn, khi liên tục chọc ngoáy, cô Lý còn khiến con vật chạy sâu hơn vào trong khiến cô đau đớn không chịu nổi. Vì vậy, cô đã vội vã đến bệnh viện gần nhà.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đều giật mình khi phát hiện trong tai cô Lý là một con rết khá dài. Ngay sau đó, họ đã nhỏ dầu parafin vào ống tai bệnh nhân, làm cho con rết ngạt thở, không thể cựa quậy nữa. Độ trơn của dầu cũng giúp hạn chế tổn thương da và màng nhĩ bệnh nhân, giúp việc loại bỏ con rết trở nên dễ dàng hơn.

Con rết dài 5cm được gắp ra từ tai cô Lý.

Tiếp đó, bác sĩ tiến hành gắp con rết nhanh chóng ra khỏi tai cô Lý. Nó dài khoảng 5 cm, màu đỏ và dính đầy máu, khiến tất cả mọi người đều dựng tóc gáy.

Bệnh nhân cho biết thêm, tối hôm trước, do thời tiết nóng nực nên cô không đóng cửa sổ. Nhà cô ở ngay sườn đồi nên có thể con rết đã bò vào phòng, cuối cùng chui tọt vào tai.

Qua chuyện này, bác sĩ nhắc nhở mọi người ở những vùng nhiều côn trùng trong thời điểm giao mùa nên đóng kín cửa trước khi đi ngủ. Nếu muốn để cửa cho thoáng, tốt nhất là nằm màn để tránh côn trùng xâm nhập, tấn công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-va-bac-si-deu-rung-roi-tay-chan-khi-phat-hien-con-ret-dai-5cm-lam-to-trong-tai-gay-dau-nhuc-du-doi-430168.html