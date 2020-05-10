Cô gái sở hữu cặp lông mày ‘siêu to khổng lồ’ và sự thật đằng sau khiến fan ngã ngửa

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội không ngừng lan truyền hình ảnh cô gái sở hữu đôi lông mày khổng lồ kỳ lạ. Tuy nhiên, thực tế đôi lông mày này chỉ là sản phẩm trang điểm của cô nàng.

Để thu hút người hâm mộ, các streamer, vlogger không ngừng sáng tạo những nội dung thú vị trên kênh của mình. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một blogger có đôi lông mày khổng lồ nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Cô gái sở hữu đôi lông mày khổng lồ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ blogger này tên Anzhelika Protodyakonova, đến từ Yakutsk (Nga). Từ tháng 5/2018, Anzhelika bỗng dưng “nổi như cồn” trên mạng xã hội sau bức ảnh chụp trộm trên xe buýt. Trong ảnh, cô nàng sở hữu bộ lông mày rậm rạp to gấp nhiều lần người bình thường. Kể từ đó, Anzhelika đã trở nên nổi tiếng và trở thành nữ blogger chuyên về mảng thời trang.

Nhờ lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram, nữ blogger nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, tăng thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Sau đó, cô nàng thường xuyên đăng ảnh với đôi lông mày đặc biệt lên trang cá nhân. Nhờ hình tượng đặc biệt này, sau 2 năm, cô nàng có thêm 107.000 fan trên Instagram. Nhờ đó, nữ blogger nhận được thêm không ít hợp đồng quảng cáo của nhiều công ty làm đẹp, thực phẩm, dịch vụ mua sắm.

Tuy nhiên, khuôn mặt thật ngoài đời của nữ blogger này khác một trời một vực với hình tượng trên Instagram. Trên thực tế, cô nàng không hề sở hữu cặp lông mày rậm rạp khác biệt. Trong bức ảnh mới đăng, Anzhelika có đôi lông mày tự nhiên rất bình thường, thậm chí khá mỏng và nhạt.

Nhan sắc thật của nữ blogger khác một trời một vực trên Instagram - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không ít netizen lên tiếng khuyên Anzhelika nên trang điểm bình thường, để lông mày tự nhiên vì như thế sẽ gần gũi, bớt lập dị hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng nữ blogger này nên giữ cách trang điểm như cũ vì đó là hình tượng của cô nàng, mọi người yêu thích Anzhelika vì khuôn mặt đặc biệt đó.

Wifi chập chờn nhưng thầy giáo vẫn hăng say dạy học online, nữ sinh liều mình "nhắc nhẹ" 1 câu, ai ngờ lại gây bão cộng đồng mạng Không thể học online được vì mạng nhà thầy giáo quá chập chờn và hình ảnh thì mờ tịt, nữ sinh này quyết định nhắc thầy giáo theo cách không thể nào lầy lội hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-so-huu-cap-long-may-sieu-to-khong-lo-va-su-that-dang-sau-khien-fan-nga-ngua-358438.html