Cô gái gửi tin nhắn cho người cha đã mất 4 năm và sững sờ khi nhận được hồi âm

Chastity cho biết mình có một người cha nuôi tên Jason. Tuy nhiên ông còn thân thiết với cô gái còn hơn cả cha ruột.

Thiếu nữ 23 tuổi chia sẻ với cha về những dấu mốc lớn trong đời như chiến thắng bệnh ung thư, tốt nghiệp đại học, chia tay người yêu và tìm thấy người mới.

Sau ngày Jason đột ngột qua đời, Chastity vẫn nhắn tin vào số điện thoại của Jason mỗi ngày để duy trì mối liên kết với ông.

Chastity còn nói về nỗi sợ đám cưới vì bố không còn ở bên mình: "Con sẽ tiến vào lễ đường một mình. Bố sẽ không thể ở đó nói với con rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng con rất tuyệt và bố tự hào về con. Con chỉ muốn nói con yêu bố nhiều và con rất nhớ bố", cô gái gửi tin nhắn cho bố hôm 24/10.

Chastity sững sờ khi nhận hồi âm sau 4 năm nhắn tin cho người bố đã mất. Câu chuyện cảm động thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, số điện thoại của Jason đã được một người đàn ông tên Brad mua lại từ 4 năm trước. Suốt mấy năm qua, Brad đã đọc hết những dòng tin nhắn mà Chastity gửi cho Jason nhưng không trả lời lại.

Brad định giữ im lặng mãi mãi vì không muốn làm tổn thương Chastity. Đến tuần trước, ông quyết định trả lời để cô gái trẻ biết mình vẫn luôn luôn có người bên cạnh.

"Chào con gái. Bác không phải là bố con nhưng bác đã đọc tất cả tin nhắn con gửi trong những năm qua. Bác rất tiếc vì con đã mất đi người thân. Suốt 4 năm, bác đã lắng nghe và theo dõi quá trình trưởng thành của con. Con là một người phụ nữ phi thường. Ước gì con gái bác trở thành người như con. Bố của con trên thiên đàng hẳn rất tự hào vì con", Brad gửi tin nhắn cho Chastity.

Chastity sững sờ khi nhận hồi âm từ người lạ sau 4 năm nhắn tin cho người bố đã mất. Điều này làm cô vô cùng cảm động vì bản thân được lắng nghe và chia sẻ.

Brad còn tâm sự với Chastity rằng con gái ông qua đời do tai nạn xe hơi hồi tháng 8/2014 và những tin nhắn của Chastity đã giúp ông có động lực sống tiếp. Brad tin rằng cuộc gặp gỡ giữa mình và thiếu nữ 23 tuổi chính là "lời nhắn nhủ từ Chúa trời".

Chastity đã đăng câu chuyện hy hữu của mình lên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận động viên từ cư dân mạng.

Bên cạnh đó, Chastity nhắn nhủ mọi người dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, bạn bè hơn: "Hãy yêu thương những người bên cạnh bạn và nói với họ điều đó. Một ngày nào đó họ sẽ ra đi và lúc đó đã quá trễ để nói bất cứ điều gì".