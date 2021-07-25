Cô gái 'dị nhân' mang ngoại hình cụ già 144 tuổi, sống một cuộc đời đầy nghị lực và ra đi thanh thản ở độ tuổi đẹp nhất

Cô gái mang căn bệnh lạ khiến cơ thể lão hóa nhanh gấp 8 lần bình thường đã ra đi thanh thản ở độ tuổi đẹp nhất.

Vừa qua, ngày 17/7, Ashanti Smith - một cô gái 18 tuổi đến từ Sussex, Anh quốc đã qua đời trong sự tiếc thương và xót xa của gia đình và cả cộng đồng. Ngay từ khi sinh ra, Ashanti được biết đến khi mắc căn bệnh hiếm gọi là "dị nhân Benjamin" khiến cho cô bé bị lão hóa với tốc độ cực nhanh và thậm chí là nhanh gấp 8 lần người bình thường. Khi ở độ tuổi 18, cô gái trẻ lại phải mang ngoại hình và cơ thể của một bà già 144 tuổi. Ashanti mắc căn bệnh cực hiếm gặp và đến nay vẫn chưa có bất kỳ phương pháp điều trị nào Ngay từ khi còn nhỏ, gia đình Ashanti cũng được biết cô bé sẽ không thể sống quá độ tuổi trưởng thành bởi vì sức khỏe cũng phát triển và lão hóa như người già. Cô gái trẻ đã ra đi thanh thản bên cạnh bố mẹ và người bạn thân thiết của mình. Phoebe Louise Smith - mẹ của cô cho biết:

"Vào ngày con bé mất, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Trước đó, Ashanti vừa đi ra ngoài dạo bộ và ăn KFC. Khi con bé nói mình hơi mệt, bạn thân đã đưa Ashanti về nhà. Con gái tôi ra đi chỉ trong nửa tiếng, một sự ra đi vô cùng thanh thản". Vừa đón sinh nhật 18 tuổi chưa được bao lâu thì cô bé đã ra đi mãi mãi Dù cô gái ra đi khá đột ngột thế nhưng vào khoảng khắc cuối cuộc đời, Ashanti vẫn lạc quan nhẹ nhàng nói với người mẹ của mình: "Mẹ, con yêu mẹ, và hãy để con ra đi".

Mẹ của Ashanti nghẹn ngào chia sẻ thêm: "Cuộc đời Ashanti đã rất hạnh phúc, vui vẻ. Mặc dù bệnh tật khiến con bé gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng con gái tôi đã trưởng thành đầy tích cực, lạc quan và lúc nào cũng giữ trên môi nụ cười tươi sáng. Căn bệnh quái ác chỉ làm già đi cơ thể, nhưng không bao giờ ảnh hưởng được đến trái tim nhiệt huyết và trẻ trung của Ashanti. Mọi người đều yêu thương Ashanti và tôi rất tự hào khi con gái mình đã làm cảm động rất nhiều người" Mang ngoại hình khác biệt với mọi người nhưng Ashanti vẫn luôn sống lạc quan, vui vẻ Gia đình cũng cho biết, Ashanti đã có những trải nghiệm như bạn bè đồng trang lứa. Cô thường xuyên đi chơi cùng các cô bạn cùng tuổi và là nguồn khỏi nguồn mọi cuộc vui trong bữa tiệc. Đồng thời, cô gái cũng được mọi người xung quanh đối xử bình đẳng và còn rất yêu thương. Kể từ khi được sinh ra, quá trình trưởng thành của Ashanti vẫn luôn được truyền thông theo dõi. Ashanti rất tích cực tham gia các chiến dịch và sự kiện ủng hộ người mắc bệnh hiếm gặp như cô. Câu chuyện của Ashanti đã truyền cảm hứng cho rất nhiều mảnh đời tương tự. Ashanti đã có những trải nghiệm như bạn bè đồng trang lứa Ở độ tuổi teen, Ashanti đã dũng cảm công khai mình là người đồng tính. Cô còn tích cực tham gia các chương trình nâng cao nhận thức và đòi quyền lợi cho cộng đồng LGBT. Sau khi Ashanti Smith qua đời, rất nhiều người đã tiếc thương và đến nhà đặt hoa tưởng niệm cô gái nhỏ. Gia đình và bạn bè đang lên kế hoạch tổ chức một tang lễ đặc biệt theo di nguyện của Ashanti trước lúc mất. Lễ tang của cô gái trẻ được dự kiến diễn ra theo chủ đề ủng hộ cộng đồng LGBT và bật nhạc của ban nhạc Kpop BTS - thần tượng của Ashanti. Người dân địa phương đến đặt hoa tưởng niệm và thả bóng bay để tiễn biệt cô gái trẻ

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