Cô gái bị cắt cụt tứ chi sau buổi hòa nhạc do nhiễm trùng virus từ máy phun sương

Mới đây, trang Insight chia sẻ lại câu chuyện của Evelyn Davis (22 tuổi), từng là một người mẫu đầy tham vọng sống tại Tyler, Texas (Mỹ), đã bị mất cả tứ chi vì bị nhiễm trùng từ một máy phun sương trong một buổi hòa nhạc mà cô tham gia.

Sau khi tham gia một buổi hòa nhạc vào tháng 6/2022, Davies bị sốt cao và vô cùng mệt mỏi trong vài ngày. Đến lúc tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, cô vội vã đến bệnh viện và được chẩn đoán nhiễm trùng huyết và viêm phổi.

Davies bị nhiễm trùng huyết và viêm phổi sau khi tham gia buổi hòa nhạc - Ảnh: Kennedy News and Media/Insight

Davies lập tức được chuyển đến một bệnh viện khác, sau khoảng 16 ngày hôn mê do suy nội tạng, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh Legionnaires. Cô cho rằng mình đã bị nhiễm bệnh vì có vi khuẩn Legionella trong bình phun sương khi đi xem hòa nhạc trước đó.

Cô được cho dùng thuốc hạ huyết áp để ổn định huyết áp và khi ngừng thuốc 12 ngày sau, tay và chân của cô bị mất nguồn cung cấp máu. Davis cho biết: "Thuốc hạ huyết áp giúp đưa máu đến các cơ quan và lấy đi lưu lượng máu cũng như sự lưu thông đến các chi. Tôi đã dùng thuốc khoảng 12 ngày, vì vậy khi tôi ngừng thuốc, dòng chảy máu đến tay và chân của tôi đã ngừng lại. Khi tôi tỉnh dậy, chân tay tôi hoàn toàn đen và lạnh đi nên tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng tôi không thể làm gì được vì đầu óc cứ choáng váng".

Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh Legionnaires do virus từ máy phun sương - Ảnh: Kennedy News and Media/Insight

Các bác sĩ đã nói với gia đình Davis rằng cô khó hồi phục lại được vì nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nhưng cô đã tỉnh dậy một cách thần kỳ vào ngày 2/7/2022. Đến ngày 20/7/2022, Davis bị cắt cụt cả hai chân dưới đầu gối, và một tuần sau, cánh tay phải và cánh tay trái của cô cũng bị cắt bỏ.

Davis phải nhập viện trong một tháng và sau đó được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện phục hồi chức năng khoảng hơn 3 tháng.

Cô được bác sĩ cho biết rằng cơ hội đi lại với chiếc chân giả là rất mong manh. Nhưng Davis đã chứng minh họ sai khi đứng lên và bước những bước đầu tiên vào ngày 22/9/2022 sau một thời gian dài kiên kỳ phục hồi chức năng. Với nỗ lực này, Davis đã đạt được mục tiêu đầu tiên là đứng chụp ảnh Giáng sinh vào tháng 12/2022.

Davis luôn lạc quan điều trị bệnh để có thể cầm nắm và đứng lên từ tay giả, chân giả - Ảnh: Kennedy News and Media/Insight

Bây giờ anh cô đang kiên trì với những mục tiêu mới. "Tôi muốn đi học lái xe, làm người mẫu cho người khuyết tật, lấy bằng về công tác xã hội và trở thành người chăm sóc họ trong tương lai. Ngay cả việc mặc quần áo cũng rất khó khăn vì tôi không có khả năng giữ thăng bằng bình thường và không có tay để kéo quần hay mặc áo ngực. Nhưng tôi thích tự mặc quần áo vào mỗi buổi sáng, việc này trước đây tôi chỉ mất 30 giây nhưng bây giờ phải mất 5 phút để làm nó, Davis nói.

Chính nhờ những lời động viên của người xung quanh mà Davis chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Davis bày tỏ lòng biết ơn: "Tôi đã nghĩ mình sẽ mất đi những người xung quanh và bạn bè, nhưng họ đều ủng hộ tôi không ngừng. Mọi người đã cố gắng để tôi biết rằng tôi không đơn độc. Tôi muốn nói với những người khác rằng đừng chờ đợi và đừng ngần ngại đến bệnh viện nếu cảm thấy không khỏe. Nếu đến bệnh viện sớm hơn khi bắt đầu cảm thấy cơ thể không khỏe, chắc chắn sẽ được cứu sống", David chia sẻ.