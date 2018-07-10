Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ hộ sinh đánh đập bé sơ sinh dã man khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc, đặc biệt là các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Vì quấy khóc lúc nửa đêm, em bé sơ sinh đã bị nữ hộ sinh tát, đấm liên tục vào đầu, mặt. Đoạn clip trên được quay lại tại bệnh viện ở thủ đô Sofia (Bulgaria).

Bé trai trong đoạn clip là bé Nikol mới được 4 ngày tuổi. Hôm đó là ngày nữ hộ sinh Emiliya Kovacheva trực. Vào cuối ca trực, nghe tiếng bé Nikol khóc, bà Kovacheva liền bước đến gần chiếc nôi. Sau một hồi bế, dỗ dành nhưng đứa trẻ không ngủ lại, nữ hộ sinh đã dùng tay đánh, đấm vào mặt đứa trẻ.

Hình ảnh bé trai bị bảo mẫu đánh đập khi chỉ mới 4 ngày tuổi - Ảnh: The Sun

Theo thông tin từ The Sun, vụ việc xảy ra vào năm 2015. Kovacheva bị tuyên án 18 năm tù giam nhưng đã kháng cáo. Tòa đã quyết định chuyển án tù sang hình thức quản thúc tại gia vì Kovacheva có hai con nhỏ và phải chăm lo cho cha mẹ già.

Sau nhiều năm, gia đình cho biết đứa trẻ, hiện 3 tuổi được chẩn đoán bị động kinh nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do đứa trẻ bị chấn thương đầu khi còn nhỏ. Theo luật sư của gia đình, trước đây các bác sĩ cho biết nguyên nhân chấn thương có thể do nữ hộ sinh gây ra.

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