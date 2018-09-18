Clip cha bắt hai con nhỏ đứng giữa trời mưa bão để chụp ảnh 'sống ảo' bị cư dân mạng lên án dữ dội

Trước sự tàn phá kinh khủng của cơn siêu bão này, tất cả mọi người đều lo tìm nơi an toàn để trú ẩn. Thế nhưng người đàn ông trong đoạn clip dưới đây lại bắt hai con gái mình đứng giữa đường tạo dáng chụp ảnh.

Siêu bão Mangkhut đã khiến hàng chục người ở Philippines thiệt mạng. Đến ngày 16/9 vừa qua, cơn bão này đã quét qua Hồng Kông, Macau và đổ bộ vào Trung Quốc với sức gió hơn 200km/giờ khiến người dân ở khu vực này vô cùng lo lắng.

Hình ảnh trong clip cho thấy hai đứa trẻ chỉ mặc chiếc áo mưa mỏng manh, đứng co ro trong gió để cha chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, người đàn ông này lại ung dung dắt tay hai con đi dạo.

Sau khi chụp ảnh, người này dẫn hai con tiếp tục tản bộ - Ảnh: Mirror

Người quay đoạn clip - ông Joseph Anthony (44 tuổi, sinh sống tại thị trấn Kennedy, Hồng Kông) chia sẻ: “Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa trẻ được cha dắt ra ngoài đường khá sớm. Hành động người đàn ông bắt con đứng giữa đường chụp ảnh mặc kệ trời mưa bão đã khiến tôi chú ý nên quay phim lại”.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip không chỉ khiến cư dân mạng Hồng Kông bức xúc mà nhiều người dùng Facebook trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích hành vi nguy hiểm của người cha.

Hành vi của người đàn ông bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội - Ảnh: Mirror

“Không biết bình thường người này dùng gì để suy nghĩ, giữa trời mưa bão như vậy mà đưa con ra giữa đường chụp hình. Chẳng lẽ anh ta không biết điều này vô cùng nguy hiểm với anh ta và hai đứa trẻ sao”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

“Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh mà xót xa quá. Trong lúc mọi người cố gắng hết sức tìm chỗ trốn mà người đàn ông này lại đùa giỡn với tính mạng của mình và hai con, chẳng biết nói gì về ý thức của ông này”, bình luận của một người dùng Facebook.

Hiện, sự việc vẫn đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ, bình luận sôi nổi trên mạng xã hội.