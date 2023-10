Clip: Đăng ảnh ‘khoe khoang’ đồ hiệu đồng phục cửa hàng là quà tặng của Gucci, nữ nhân viên hãng thời trang cao cấp bị sa thải còn có lời phát ngôn gây choáng

Vào ngày 21/4 (giờ địa phương), theo In the N.O, một hãng truyền thông Mỹ, Melanie - nữ nhân viên của một cửa hàng Gucci ở Los Angeles, California, đã đăng một video giới thiệu lời mời làm việc của Gucci lên tài khoản TikTok của cô vào đầu tháng 4 này.

Ảnh: TikTok @moradi.mp4

Melanie đã nhận được một chiếc túi sang trọng và bộ quần áo trị giá hàng chục nghìn USD từ Gucci.