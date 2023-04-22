Clip: Đăng ảnh ‘khoe khoang’ đồ hiệu đồng phục cửa hàng là quà tặng của Gucci, nữ nhân viên hãng thời trang cao cấp bị sa thải còn có lời phát ngôn gây choáng

Thế giới 22/04/2023 16:07

Bộ quà xa xỉ mà nữ nhân viên 'khoe' là một chiếc túi sang trọng kèm thắt lưng, 4 đôi tất, 3 chiếc áo cánh, 2 chiếc quần, 2 chiếc áo cộc tay, giày bệt và giày thể thao, tất cả đều của Gucci.

Vào ngày 21/4 (giờ địa phương), theo In the N.O, một hãng truyền thông Mỹ, Melanie - nữ nhân viên của một cửa hàng Gucci ở Los Angeles, California, đã đăng một video giới thiệu lời mời làm việc của Gucci lên tài khoản TikTok của cô vào đầu tháng 4 này.

Clip: Đăng ảnh ‘khoe khoang’ đồ hiệu đồng phục cửa hàng là quà tặng của Gucci, nữ nhân viên hãng thời trang cao cấp bị sa thải còn có lời phát ngôn gây choáng - Ảnh 1
Ảnh: TikTok @moradi.mp4

Melanie đã nhận được một chiếc túi sang trọng và bộ quần áo trị giá hàng chục nghìn USD từ Gucci.

Những sản phẩm mà cô nhận được là một chiếc túi sang trọng, thắt lưng, 4 đôi tất, 3 chiếc áo cánh, 2 chiếc quần, 2 chiếc áo cộc tay, giày bệt và giày thể thao, tất cả đều của Gucci.

Clip: Đăng ảnh ‘khoe khoang’ đồ hiệu đồng phục cửa hàng là quà tặng của Gucci, nữ nhân viên hãng thời trang cao cấp bị sa thải còn có lời phát ngôn gây choáng - Ảnh 2
Ảnh: TikTok @moradi.mp4

Được biết, bộ quà xa xỉ mà thương hiệu thời trang Gucci tặng cho Melanie là đồng phục được Gucci tặng cho nhân viên để quảng bá sản phẩm, không phục vụ cho việc kinh doanh cá nhân.

Clip: TikTok @moradi.mp4

Trong video mà cô đăng tải, cô đã chia sẻ mình được tặng miễn phí các sản phẩm Gucci trị giá hàng chục nghìn USD. Video ngay lập tức lọt top xu hướng, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tin tức này đến tai các quan chức trụ sở chính của Gucci và ngay ngày hôm sau, Melanie đã bị sa thải.

Clip: Đăng ảnh ‘khoe khoang’ đồ hiệu đồng phục cửa hàng là quà tặng của Gucci, nữ nhân viên hãng thời trang cao cấp bị sa thải còn có lời phát ngôn gây choáng - Ảnh 3
Ảnh: TikTok @moradi.mp4

Trong video tiếp theo, Melanie nói:

"Tôi không buồn với quyết định sa thải của Gucci. Thực ra, tôi đã không muốn làm công việc này ngay từ ngày đầu.

“Khi tôi mới gia nhập Gucci, họ đã đưa ra các hướng dẫn về mạng xã hội, nhưng tôi không đọc chúng vì tôi không muốn làm công việc này”.

Cô cũng nhấng mạnh: "Khi được mời làm việc tại Gucci, tôi không thích nhưng tôi đã nhận lời vì thấy là một công việc ổn định".

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Từ khóa:   tin xã hội tin thế giới Gucci sa thải

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