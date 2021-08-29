Chuyện lạ: Một thành phố ở Brazil gây chú ý khi không tiêm vaccine ở cánh tay, hé lộ vị trí tiêm cực 'hiểm hóc'

Thế giới 29/08/2021 14:57

Hầu hết, người dân trên thế giới đều được tiêm vaccine Covid-19 trên cánh tay, giới chức thành phố Joinville, Brazil lại lựa chọn tiêm chủng cho cư dân ở vị trí khác. Điều này cũng làm cho nhiều người thấy kì lạ.

Theo thông tin từ Washington Post, người Brazil được biết đến là không ngại ngùng khi nhắc đến mông. Đât nước này là quê hương của dịch vụ nâng vòng 3, một trong những ngành phẫu thuật thẩm mỹ phát triển nhanh nhanh nhất thế giới.

Giờ đây, mối quan tâm của người Brazil đối với vòng 3 đã mở rộng sang cả chiến dịch tiêm chủng. TP.Joinville với dân số khoảng 600.000 người đã quyết định không tiêm vaccine Covid-19 cho người dân ở cánh tay như nhiều nơi khác. Hầu hết cư dân trong thành phố được tiêm vaccine ở hông.

Stela Schwenker, 26 tuổi, đến địa điểm tiêm chủng như kế hoạch. Cô mặc một chiếc váy đen không có tay để thuận tiện cho việc tiêm vaccine.

Cô dự đoán được hình ảnh của mình khi tiêm vaccine sẽ như thế nào. Cô đã nhìn thấy hình ảnh đó lan truyền trên khắp truyền hình và mạng xã hội: Đeo khẩu trang, tiêm vào cánh tay và hoàn thành tiêm chủng.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Y tá nói: "Mũi tiêm sẽ được chích vào mông".

Schwenker ngạc nhiên nói: "Chúa ơi! Tôi đã nghĩ tại sao mọi người đều được tiêm ở cánh tay, nhưng tôi lại phải tiêm vào mông?".

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Bức ảnh được tiêm vaccine Covid-19 ở mông được lan truyền rộng rãi trên Twitter. Ảnh: Washington Post

"Tôi từng không hiểu tại sao hầu như không có ai ở Joinville đăng ảnh tiêm vaccine", trợ lý biên tập Ana Siedschlag nói trong một tweet được lan truyền rộng rãi.

"Cho đến khi tôi phát hiện rằng hầu hết mọi người (kể cả tôi) đều được tiêm vaccine ở mông", cô cho biết.

Sự lan truyền rộng rãi của sự việc đã khiến giới chức TP.Joinville phải nhanh chóng làm rõ. Họ nói rằng về mặt kỹ thuật, cư dân địa phương không phải là được chủng ngừa ở mông. Họ thực ra được tiêm ở khu vực ngay phía trên, được gọi là vùng hông.

Ông trích dẫn quy trình vaccine của Bộ Y tế về vaccine tiêm bắp, một cách tiêm chủng phòng ngừa Covid-19. Quy trình nhấn mạnh cơ hông là một trong những "lựa chọn tốt nhất" cho "cách áp dụng thay thế" của việc tiêm vaccine.

Phát ngôn viên thành phố Thiago Boeing cho biết các nhân viên chăm sóc sức khỏe của Joinville đã được yêu cầu ưu tiên tiêm vaccine vùng hông, nhưng không bắt buộc. Người dân có thể yêu cầu nhận các liều vaccine ở cánh tay của họ.

Tuy nhiên, người dân cho biết rằng họ đã mong đợi được tiêm vào cánh tay nhưng sau đó lại phải tiêm vào hông.

Laryssa Aguiar, 23 tuổi, một nhà phân tích y sinh cho biết: "Điều đó thật hài hước. Nhưng lúc tiêm chủng, tôi đã hơi sợ".

Schwenker chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng liệu bản thân có thực sự được tiêm phòng đúng cách hay không, bởi mọi tiểu bang khác đều tiêm ở cánh tay".

Cuối cùng, Schwenker vẫn có bức ảnh tiêm vaccine của mình trên mạng xã hội. Cô hài lòng, ngay cả khi bức ảnh khác với những gì cô mong muốn.

Bức ảnh cho thấy cô không tiêm vaccine ở cánh tay, cũng không phải tiêm ở mông.

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