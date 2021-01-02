Chuỗi hành vi ‘biến thái’ khi mới 14 tuổi và cái kết xứng đáng cho gã 'yêu râu xanh'

Thế giới 02/01/2021 15:52

Gã "yêu râu xanh" bắt đầu có hành vi đồi bại với những bé gái khi hắn mới 14 tuổi nhưng phải đến vài thập kỷ sau, tất cả sự thật mới được phơi bày.

Tờ Daily Record đưa tin, một người đàn ông tên Daniel Kerr (58 tuổi) đã bị bắt giữ vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Điều đáng nói, hành vi đồi bại này đã diễn ra liên tục nhiều năm và để những di chứng nghiêm trọng cho các nạn nhân tội nghiệp. Sự việc đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ cho người dân Scotland.

Cụ thể, vào cuối những năm 1970, Kerr đã bắt đầu có hành vi quấy rối Tracey Callaghan, khi ấy mới 6 tuổi ngay tại nhà riêng của nạn nhân ở Glasgow, Scotland. Đến khi cô bé tròn 10 tuổi, hắn đã liên tục hãm hiếp cô. Chưa hết, Tòa án Tối cao Edinburgh còn cho biết, từ năm 1976 đến năm 1983, gã đồng thời cũng có những hành động tương tự với một bé gái 8 tuổi khác. Điều bất ngờ là vào thời điểm đó, gã biến thái này chỉ mới 14 tuổi.

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'Yêu râu xanh' Daniel Kerr tại phiên tòa

Năm 2002, Tracey đã lấy hết can đảm để báo cảnh sát nhưng vì không đủ bằng chứng nên vụ án không được thụ lý. Phải đến tận năm 2018, khi một nạn nhân khác đến báo án, sự việc mới được lật lại. Đáng tiếc thay, Tracey đã qua đời do trầm cảm và dùng thuốc quá liều. Người thân Tracey kể lại: “Chứng trầm cảm của cô ấy ngày càng nặng. Sáng hôm ấy, cô ấy thức dậy, hút một điếu thuốc và rồi ngừng thở”.

Phía gia đình và tòa án lo sợ rằng những manh mối đã cùng Tracey vĩnh viễn ra đi. Tuy nhiên, thám tử đã tìm ra chứng cứ quan trọng từ các lần tâm sự của cô với bác sĩ tâm lý về vấn đề bản thân bị lạm dụng như thế nào trước khi qua đời. Vào ngày 1/1 vừa qua, cuối cùng Daniel Kerr đã bị bắt và xét xử theo đúng pháp luật. 

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Giờ đây, Tracey đã có thể yên nghỉ khi kẻ xấu phải đền tội

Gia đình Tracey cho biết: “Mọi người đều rất phấn khởi. Công lý cuối cùng đã được thực thi. Tôi tin rằng Tracey đã ở đó, theo dõi toàn bộ phiên tòa cùng với các nạn nhân khác. Tracey từng rất sợ hãi Kerr. Nhưng giờ đây, cô ấy đã có thể hạnh phúc khi gã ấy đang ở đúng nơi mà hắn phải thuộc về - nhà tù”.

Phía luật sư biện hộ cho Kerr - ông Lorenzo Alonzi bào chữa: “Ông Kerr đã có 4 người con, 5 đứa cháu và một cuộc hôn nhân viên mãn với vợ của mình. Những lỗi lầm trước kia chỉ là do trưởng thành trong bối cảnh gia đình rối loạn và nguy cơ tái phạm là rất thấp”.

Tuy nhiên, Thẩm phán Lord Braid cho rằng ông Kerr sẽ “không thể trốn thoát” khỏi những cáo buộc nghiêm trọng về hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em. 

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Từ khóa:   bé gái bị lạm dụng Scotland lạm dụng trẻ em

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