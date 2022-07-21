Bị anh họ chú rể bắn nhầm ngay trong đám cưới đang náo nhiệt, cô dâu hôn mê tại chỗ và tử vong sau khi được cấp cứu.

Bi kịch xảy ra tại một đám cưới ở Iran. Cô dâu Mahvash Leghaei, 24 tuổi, đã tổ chức đám cưới hoành tráng với người mình yêu cách đây vài ngày.

Chưa kịp tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, cô dâu Mahvash Leghaei bị ngộ sát trong đám cưới - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi lễ cưới đang diễn ra ra cực kỳ vui vẻ, náo nhiệt. Để góp vui, một người anh họ (giấu tên) của chú rể, 36 tuổi, đã nổ súng để ăn mừng. Phát súng chỉ thiên đầu tiên không sao, nhưng đáng tiếc là phát đạn thứ 2 đã xuyên qua hộp sọ của Leghaei và làm bị thương 2 khách mời nam giới khác.

Cô dâu đã được đưa tới bệnh viện điều trị ngay sau sự việc nhưng vẫn tử vong do vết thương quá nặng. Hai vị khách bị thương may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Biết mình gây chuyện tày đình, người bắn súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường cùng với hung khí là một khẩu súng ngắn nhưng gã đã bị cảnh sát tóm gọn ngay sau đó.

Phát ngôn viên cảnh sát - Đại tá Mehdi Jokar cho biết, người bắn súng đã sử dụng một khẩu súng ngắn không có giấy phép và hành động của anh ta là vi phạm pháp luật. Hành vi bắn súng trong đám cưới và mọi hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi vượt qua ranh giới đỏ của cảnh sát. Bất cứ ai bị phát hiện vi phạm điều này sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định.

Được biết, cô dâu Mahvash Leghaei là một nhân viên xã hội, chuyên làm việc để giúp những người nghiện ma túy thoát khỏi cơn nghiện hành hạ, làm lại cuộc đời. Thể theo nguyện vọng của Mahvash Leghaei, gia đình đã hiến tặng một phần nội tạng của cô, giúp đỡ 3 người thân yêu của cô trên cõi đời.

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