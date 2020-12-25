Chồng phát hiện vợ lén lút ân ái với nhân tình hơn 40 lần, bí mật động trời trong tin nhắn khiến gia đình tan nát

Thế giới 25/12/2020 16:28

Sau nhiều năm kết hôn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình. Dù ông đã lên tiếng yêu cầu chấm dứt nhưng cặp đôi vẫn lén lút quan hệ với nhau.

Chuyện các ông chồng, bà vợ ngoại tình là đề tài chưa bao giờ hết “nóng”. Mỗi trường hợp lại có một câu chuyện khác nhau khiến dân tình chú ý.

Mới đây, Tòa án thành phố Đài Bắc (Đài Loan) vừa đưa ra xét xử vụ án vợ ngoại tình được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Theo đó, vào năm 2014, người đàn ông họ Huang kết hôn. Nhiều năm qua, gia đình ông vô cùng yên ấm. Cho đến tháng 2 năm nay, người chồng bất ngờ phát hiện vợ có người khác bên ngoài.

Theo thông tin trên Mirrormedia, dù bị “cắm sừng” nhưng ông chồng vẫn chọn cách tha thứ và yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng, sau đó không lâu, ông phát hiện cả hai vẫn tiếp tục quan hệ tình dục hơn 40 lần nữa. Không chỉ vậy, ông Huang còn đọc được tin nhắn của vợ và nhân tình. Cặp đôi thường xuyên gửi ảnh nhạy cảm cho nhau xem.

vo ngoai tinh 1
Chồng phát hiện vợ ngoại tình còn thường xuyên gửi ảnh khỏa thân cho nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người chồng đã quyết định kiện cặp đôi ra tòa để đòi tiền bồi thường tổn hại về tinh thần. Tại tòa, tình nhân của người vợ - Dong Nan cho rằng họ yêu nhau nên việc cùng đi du lịch, chụp ảnh thân mật và quan hệ tình dục là điều bình thường.

Người này còn khai rằng, vợ ông Huang đã nói sẽ ly hôn với chồng để 2 người sớm công khai quan hệ. Chính vì vậy, Dong Nan không đồng ý bồi thường tiền cho ông Huang, thay vào đó anh ta muốn được hòa giải.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng, cặp đôi đã gửi ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục với nhau. Điều này phá hủy hôn nhân và hạnh phúc của vợ chồng ông Huang. Sau cùng, tòa tuyên Dong Nan phải bồi thường cho ông Huang 300.000 nhân dân tệ (hơn 750 triệu đồng).

Mất người yêu vào tay bạn thân 10 năm, cô gái còn bị bạn trai thẳng thừng mỉa mai: ‘Ngoài ngực to, cô còn có ưu điểm gì không?’

Mất người yêu vào tay bạn thân 10 năm, cô gái còn bị bạn trai thẳng thừng mỉa mai: ‘Ngoài ngực to, cô còn có ưu điểm gì không?’

Sau khi bị phát hiện ngoại tình với bạn thân người yêu, chàng trai chẳng những không lên tiếng xin lỗi mà còn mỉa mai.

Xem thêm
Từ khóa:   Đài Loan chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vợ phản bội

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích