Chồng phát hiện vợ lén lút ân ái với nhân tình hơn 40 lần, bí mật động trời trong tin nhắn khiến gia đình tan nát

Sau nhiều năm kết hôn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình. Dù ông đã lên tiếng yêu cầu chấm dứt nhưng cặp đôi vẫn lén lút quan hệ với nhau.

Chuyện các ông chồng, bà vợ ngoại tình là đề tài chưa bao giờ hết “nóng”. Mỗi trường hợp lại có một câu chuyện khác nhau khiến dân tình chú ý.

Mới đây, Tòa án thành phố Đài Bắc (Đài Loan) vừa đưa ra xét xử vụ án vợ ngoại tình được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Theo đó, vào năm 2014, người đàn ông họ Huang kết hôn. Nhiều năm qua, gia đình ông vô cùng yên ấm. Cho đến tháng 2 năm nay, người chồng bất ngờ phát hiện vợ có người khác bên ngoài.

Theo thông tin trên Mirrormedia, dù bị “cắm sừng” nhưng ông chồng vẫn chọn cách tha thứ và yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng, sau đó không lâu, ông phát hiện cả hai vẫn tiếp tục quan hệ tình dục hơn 40 lần nữa. Không chỉ vậy, ông Huang còn đọc được tin nhắn của vợ và nhân tình. Cặp đôi thường xuyên gửi ảnh nhạy cảm cho nhau xem.

Chồng phát hiện vợ ngoại tình còn thường xuyên gửi ảnh khỏa thân cho nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người chồng đã quyết định kiện cặp đôi ra tòa để đòi tiền bồi thường tổn hại về tinh thần. Tại tòa, tình nhân của người vợ - Dong Nan cho rằng họ yêu nhau nên việc cùng đi du lịch, chụp ảnh thân mật và quan hệ tình dục là điều bình thường.

Người này còn khai rằng, vợ ông Huang đã nói sẽ ly hôn với chồng để 2 người sớm công khai quan hệ. Chính vì vậy, Dong Nan không đồng ý bồi thường tiền cho ông Huang, thay vào đó anh ta muốn được hòa giải.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng, cặp đôi đã gửi ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục với nhau. Điều này phá hủy hôn nhân và hạnh phúc của vợ chồng ông Huang. Sau cùng, tòa tuyên Dong Nan phải bồi thường cho ông Huang 300.000 nhân dân tệ (hơn 750 triệu đồng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-phat-hien-vo-len-lut-an-ai-voi-nhan-tinh-hon-40-lan-bi-mat-dong-troi-trong-tin-nhan-khien-gia-dinh-tan-nat-391370.html