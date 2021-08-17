Con gái chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đã đứng ra viết lá thư xin tòa giảm án cho bố.

Mới đây, một người đàn ông (gọi là A, 43 tuổi) đã bị tòa án thành phố Incheon, Hàn Quốc, bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt 12 năm tù giam vì tội giết vợ (gọi là B). Đáng nói, tên tội phạm đã xuống tay gây án ngay trước mặt con gái vẫn còn là học sinh tiểu học và sau này, đứa trẻ phải viết thư xin tòa giảm án cho bố. Sự việc xảy ra cụ thể vào 5 năm trước, người vợ bắt đầu ra ngoài làm việc nhưng công việc đòi hỏi cô phải thường xuyên phải đi uống rượu tiếp đối tác nên tan làm trễ. Đến tháng 9/2019, người chồng cùng với một sốt bạn bè của ông đi du lịch trở về thì từ lúc này, A cũng bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ rằng vợ ngoại tình và liên tục gặng hỏi B về những mối quan hệ bên ngoài.

A bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ rằng vợ ngoại tình và liên tục gặng hỏi B về những mối quan hệ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, cả hai xảy ra tranh cãi dữ dội và A đã ra tay hành hung B dã man. Hắn ta đánh và đạp vào mặt vợ khiến nạn nhân ngã ra sàn nhà. Chưa dừng lại, A "nổi điên" đến mức đã đi vào bếp lấy con dao đâm vào cổ và lưng của B tổng cộng 17 nhát. Do nhiều vết thương chí mạng nên B đã không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết được xác định là do mất máu quá nhiều. Điều đáng nói là cô con gái nhỏ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, từ lúc bố ra tay đánh mẹ đến lúc dùng dao đâm chết bà. Trước hành vi tội ác này, tháng 2/2020, tòa án Incheon đã kết án 12 năm tù giam đối với hành vi giết người của A. Thẩm phán nói tại tòa: "Nạn nhân đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần cho đến lúc chết. Bị cáo đã quyết định chấm dứt mâu thuẫn hôn nhân bằng hành vi giết người nên để anh ta sống với nỗi ăn năn dành cho nạn nhân và tang quyến, đồng thời thành tâm hối cải trong thời gian bị cách ly khỏi xã hội".

Trước đó, công tố viên còn yêu cầu một mức án cao hơn nhưng xét qua thấy A có dấu hiệu bị trầm cảm do mâu thuẫn trong hôn nhân và cũng nhiều lần cố gắng tìm đến cơ sở tư vấn hôn nhân dù vợ không đồng ý đi cùng. Điều đó cho thấy, A đã cố gắng cứu vãn hôn nhân của mình. Ngoài ra, bản án được đánh giá là "nhẹ nhàng" kia cũng nhờ một phần rất lớn từ lá thư xin giảm án của con gái. Đứa trẻ này đã mất đi mẹ yêu quý nên không muốn mất luôn cả bố. Gia đình của nạn nhân cũng không muốn kiện cáo thêm. Sau khi bị kết án, A đã 3 lần đệ đơn kháng cáo nhưng đã bị tòa bác bỏ, khẳng định bản án ban đầu là thích đáng.

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