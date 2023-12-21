Chàng trai cầu hôn bạn gái là mẹ đơn thân bằng 5 chiếc nhẫn, lý do đằng sau khiến cộng đồng mạng 'rơi nước mắt'

Một người đàn ông bày tỏ ý định kết hôn với bạn gái của mình một cách thực sự độc đáo và xa hoa bằng cách làm cô ấy ngạc nhiên không phải một mà là năm chiếc nhẫn đính hôn. Sự độc đáo của lời cầu hôn không chỉ khiến người phụ nữ kinh ngạc mà còn thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của những người chứng kiến ​​khoảnh khắc chân thành.

Joshua Renaud bước vào cuộc đời của Brittany Hunter vào thời điểm cô đã là bà mẹ 4 con. Joshua Renaud không bị ảnh hưởng bởi "lời ra tiếng vào" vì anh cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Renaud đã từng gặp phải tình huống tương tự trong những năm đầu đời của mình. Mẹ anh cũng đã gặp một người đàn ông khác sau khi sinh ra anh.

Trong thời thơ ấu của Renaud, cha dượng của anh đã cầu hôn mẹ anh và khoảnh khắc quan trọng này đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành quan điểm sống của anh. Renaud rất quý trọng, trìu mến cha dượng và khi Renaud mới 4 tuổi, người đàn ông mà anh trìu mến gọi là “bố” đã cầu hôn mẹ anh. Renaud nói rằng, cùng với chiếc nhẫn được tặng cho mẹ anh trong buổi cầu hôn, bố dượng anh cũng tặng anh một chiếc nhẫn vàng nhỏ, cam kết sẽ ở bên anh và mẹ anh vô thời hạn.



Nhớ lại khoảnh khắc đó, Renaud, năm nay 38 tuổi, chia sẻ rằng kể từ thời điểm đó, anh luôn biết rằng nếu sau này anh cầu hôn một người phụ nữ cũng là mẹ đơn thân, anh sẽ làm điều gì đó giống như bố mình làm. Renaud không chỉ ngưỡng mộ mà còn tích cực học theo những hành động tốt của cha dượng, lồng ghép nó vào quá trình phát triển tính cách của chính mình.

Joshua Renaud giúp 4 đứa trẻ vượt qua khoảng thời gian khó khăn sau khi cha chúng qua đời

© jrenaud03/Tiktok

Khi Renaud và Hunter bắt đầu hẹn hò, anh biết các con của cô sẽ là một phần trong thỏa thuận. Vì vậy, khi nghĩ đến việc cầu hôn, anh đã nghĩ ra một cách thực hiện đặc biệt và cảm động.

Vì vậy, vào ngày 11/11/2023, chuyện tình của Renaud và Hunter có bước ngoặt lớn khi Renaud ngỏ lời cầu hôn. Biết tầm quan trọng của 4 đứa con đối với Hunter, anh đảm bảo rằng chúng là một phần của lời cầu hôn, không chỉ củng cố mối quan hệ của anh với Hunter mà còn cả cam kết của anh với cả gia đình của người bạn gái.

Hunter không bao giờ mong đợi lời cầu hôn sẽ diễn ra như vậy. Cuộc hành trình của cô, được đánh dấu bằng nỗi đau mất người chồng đầu tiên ba năm trước, sau đó may mắn đã đưa cô đến nơi có niềm vui và tình yêu bất ngờ với Renaud. Lời cầu hôn không chỉ là sự tôn vinh tình yêu của cả hai mà còn là minh chứng cho sức mạnh chữa lành của thời gian và sự kiên cường của một gia đình đã vượt qua giông bão.



Hunte nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tìm được một người yêu thương tôi và các con như Renaud. Anh ấy bước vào cuộc sống của chúng tôi và cho chúng tôi thấy tình yêu và hạnh phúc đó một lần nữa”.

Lời cầu hôn khiến thế giới cảm động

© jrenaud03/Tiktok

Bối cảnh của buổi cầu hôn là các con của Hunte mặc áo thun trắng có dòng chữ chứa một câu hỏi đầy sức thuyết phục: "Chúng con có thể gọi Josh là bố không?". Khi Hunter bước vào phòng, cô rất xúc động, rơi nước mắt khi chứng kiến ​​cảnh tượng này.

Sau đó trong video đăng trên Tiktok, Renaud nói với Hunter, bày tỏ rằng cô đã cho anh thấy một loại tình yêu mà anh chưa bao giờ biết mình có thể cảm nhận được. Anh bày tỏ rằng anh sẽ rất vinh dự được làm chồng cô và bố của những đứa trẻ. Renaud vẫn quỳ một chân, đặt câu hỏi tương tự cho từng đứa trẻ rồi tặng chúng những chiếc nhẫn.

Renaud nhớ lại sự mong chờ về buổi cầu hôn này, chia sẻ rằng khi lần đầu tiên anh đề cập đến vấn đề với những đứa con của Hunter, chúng đã rất thích. Bọn trẻ phấn khích hơn anh tưởng tượng, có thể nhận thấy mức độ vui mừng không ngờ trong nụ cười và ánh mắt của chúng.

Ngay cả trong giai đoạn tìm hiểu nhau, bọn trẻ vẫn tò mò về vai trò của Renaud và hỏi liệu anh có phải là bố của chúng hay không.

Cử chỉ bất ngờ của mẹ chồng

© jrenaud03/Tiktok

Trong buổi cầu hôn, mẹ của Renaud đã có một hành động đầy ý nghĩa khi trao cho Hunter chiếc nhẫn vàng của bố anh tặng, chiếc nhẫn mà Renaud đã nhờ mẹ giữ khi nó không còn phù hợp với anh nữa. Đối với Renaud, đây giống như một khoảnh khắc trọn vẹn. Chiếc nhẫn, từng là biểu tượng cho lời hứa của cha anh, giờ đây tượng trưng cho sự cam kết giữa anh và vợ.

Video cầu hôn lan truyền trên Tiktok

© jrenaud03/Tiktok

Video cầu hôn của Hunter đã được đăng lên TikTok, thu về 440 nghìn lượt thích ấn tượng và gần 7 triệu lượt xem với vô số lời bình luận tích cực.

- "Đẹp quá! Có cả các con của bạn gái trong lời cầu hôn. Anh ấy biết mình sẽ kết hôn với một gia đình chứ không chỉ một người phụ nữ"".

- "Đây là lời cầu hôn tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy! Anh ấy kết hôn với cả gia đình chứ không chỉ với bạn gái".

- “Tôi ước gì bà mẹ đơn thân nào cũng có được một người đàn ông như thế này trong đời”.