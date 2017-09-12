Nhặt được chú chó ở nhà cha đẻ nhưng mẹ không cho nuôi, thanh niên 19 tuổi ra tay sát hại mẹ mình bằng một phát súng sau đầu.

Trang Gia đình và Xã hội đưa tin, sáng ngày 11/9, Andrew Wilson, 19 tuổi sống tại bang Michigan (Mỹ) đã bị bắt vì tội bắn chết mẹ đẻ.

Theo hồ sơ, lúc 7 giờ sáng ngày 09/6/2017, Andrew gọi vào đường dây nóng 911 và báo tin mẹ mình bị sát hại. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành điều tra. Kết quả giám định pháp y xác định người mẹ chết do bị đạn bắn từ phía sau đầu.

Để công cuộc điều tra nhanh hơn, các cơ quan chức năng đã mời thám tử Charles Buckland tham gia. Sau khi tìm hiểu manh mối vụ án, ông kết luận hung thủ giết bà Lisa Marie Wilson (51 tuổi) chính là Andrew Wilson, con trai nạn nhân.

Thám tử Buckland cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, hiện trường chỉ có hai mẹ con. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Wlison là do ngăn cấm con trai mình nuôi chó. Chú chó được Andrew nhặt được ở cửa nhà cha đẻ vào ngày 07/9 vừa qua.

Ngay sau khi xả súng và báo tin mẹ bị sát hại, Andrew đã có ý định chạy trốn. Nghi ngờ anh ta có liên quan trực tiếp đến án mạng, cơ quan điều tra đã tạm giữ Andrew. Tại đây, anh ta đã khai nhận hành vi tàng trữ vũ khí và giết hại mẹ mình. Bức xúc vì mẹ không cho nuôi chó nên Andrew đã dùng súng bắn vào phía sau đầu người mẹ.

Theo tờ Wheatfield Township, Andrew bị buộc tội giết người và tàng trữ vũ khí trái phép. Phiên tòa xét xử thanh niên này sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2017.

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