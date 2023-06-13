Chạm vào cỏ dại gần nhà, cô gái 29 tuổi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng

Một cô gái Anh đã bị bỏng nặng ở tay sau khi chạm vào loại cây có tên Hogweed (ngò tây khổng lồ). Loài cây này có độc và có thể gây bỏng khi nhựa cây phản ứng với ánh sáng mặt trời.

Ngày 12/6 (giờ địa phương), tờ The Mirror của Anh đưa tin, Lucy Jones (29 tuổi) sống tại Maidstone, Kent, bất ngờ cảm thấy đau ở tay phải khi cùng gia đình đi nghỉ ở thành phố Cadiz, Tây Ban Nha vào ngày 23/5. Ngay sau đó, một vết phồng rộp xuất hiện trên tay phải của Lucy và cơn đau rát ngày càng dữ dội. “Tôi đau như nhúng tay vào nước sôi. Sau 24 giờ, các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Thật khó để cử động các ngón tay của tôi”, cô nói với tờ The Mirror.

Lucy Jones nhập viện trong tình trạng tay bị bỏng rát, nhiều vết phồng như bỏng nước sôi - Ảnh: The Mirror Lucy cho biết thêm: "Tôi có thể đã vô tình chạm vào cỏ dại gần nhà". Lucy đã được kê đơn khẩn cấp tại nhà thuốc, nhưng điều này cũng không hiệu quả. Cuối cùng, cô và gia đình đã trở về Anh trước thời gian du lịch dự định và đến phòng cấp cứu ngay khi vừa đến sân bay. Sau khi đến bệnh viện, một số phần da bị phồng rộp được cắt bỏ và vết thương của cô được điều trị.

Lucy hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị - Ảnh: The Mirror Chuyên gia điều trị bỏng cho Lucy cho rằng có thể cô đã tiếp xúc với loài cây Hogweed. Hogweed là một loại cỏ dại độc được tìm thấy ở Tây Âu, bao gồm cả Anh. Khi tiếp xúc với da, chất độc trong nhựa của lá và thân của nó phản ứng với ánh sáng mặt trời có thể gây bỏng. Khi trưởng thành, cây có thể cao tới 3m, có đặc trưng bởi những bông hoa nhỏ màu trắng bung nở như một chiếc ô ở đầu. Nếu tiếp xúc với loài cây này, hãy nhanh chóng rửa bằng xà phòng và nước, nếu có triệu chứng bị phồng rộp hoặc chảy dịch, hãy đến gặp bác sĩ ngay. Hogweed (ngò tây khổng lồ), là loài cây có độc và có thể gây bỏng khi nhựa cây phản ứng với ánh sáng mặt trời - Ảnh: Daily Mail Một con suối nơi có nhiều hoa Hogweed mọc dại - Ảnh: Daily Mail Hiện tại, Lucy vẫn đang tiếp tục được điều trị. Sau khi hồi phục, cô phải thoa kem chống nắng ba lần một ngày để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, đồng thời đeo găng tay đặc biệt.

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