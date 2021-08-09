Cầu thơ mộng, nổi tiếng duy nhất thế giới do "đội quân tóc dài" thi công trong chiến tranh thế giới 2

Thế giới 09/08/2021 07:17

Khi cầu Waterloo bắc qua sông Thames, Anh khánh thành vào tháng 12 năm 1945, Phó Thủ tướng, Herbert Morrison đã phát biểu trong lễ khánh thành: Những người đàn ông xây cầu Waterloo là những người đàn ông may mắn. Họ biết rằng mặc dù tên của họ có thể bị lãng quên, nhưng công việc của họ sẽ là niềm tự hào và sử dụng cho London, Anh cho nhiều thế hệ sau. Mặc dù có ý nghĩa tốt, nhưng điều mà Morrison không thừa nhận là một số lượng đáng kể công nhân xây dựng cây cầu thực sự là phụ nữ.

Cầu Waterloo được coi là một trong những cây cầu đẹp nhất ở London. Nằm ở vị trí chiến lược trên một khúc quanh của sông, cây cầu cho phép bạn có tầm nhìn tuyệt vời ra Westminster, Bờ Nam và London Eye ở phía tây, và của Thành phố London và Canary Wharf ở phía đông. Mặc dù tên của nó kỷ niệm chiến thắng của người Anh trước người Pháp trong trận Waterloo, cho đến ngày nay cây cầu vẫn được gọi một cách thông tục là "cầu phụ nữ".

Cầu Waterloo ban đầu, được gọi là Cầu Strand, được xây dựng từ năm 1811 đến năm 1817. Đây là một cây cầu đá granit với chín mái vòm được ngăn cách bởi các cột đá Doric đôi và dài gần 2.500 feet. Cây cầu đã phục vụ tốt trong hơn một trăm năm, nhưng có thể do lưu lượng giao thông qua cầu tăng lên, một trong những trụ cầu lún xuống lòng sông khiến cây cầu bị lún ở đầu Strand. Vào những năm 1930, Hội đồng Quận London đã quyết định phá bỏ cây cầu và thay thế nó bằng một cấu trúc mới do Sir Giles Gilbert Scott thiết kế.

Cầu thơ mộng, nổi tiếng duy nhất thế giới do 'đội quân tóc dài' thi công trong chiến tranh thế giới 2 - Ảnh 1

Cầu Waterloo được coi là một trong những cây cầu đẹp nhất ở London

Vào thời điểm chiến tranh nổ ra vào năm 1939, một phần lớn của cây cầu đã được hoàn thành. Nhưng sau đó, những người đàn ông được gọi đi tham gia cuộc chiến và những vị trí mà họ bỏ trống đã được phụ nữ đảm nhận. Từ 500 người đàn ông được cho là đã làm việc trên cây cầu vào năm 1939, số lượng của họ giảm xuống chỉ còn 50 người vào năm 1941. Thật khó để ước tính tỷ lệ lực lượng lao động là nữ, nhưng theo Hiệp hội Kỹ thuật Phụ nữ có trụ sở tại Anh, khoảng 350 phụ nữ có thể đã làm việc trên Cầu Waterloo.

Cầu thơ mộng, nổi tiếng duy nhất thế giới do 'đội quân tóc dài' thi công trong chiến tranh thế giới 2 - Ảnh 2

Khoảng 350 phụ nữ có thể đã làm việc trên Cầu Waterloo.

Có rất ít tài liệu ghi chép về những người phụ nữ đã giúp xây dựng cây cầu. Kể từ khi nhà thầu xây dựng Peter Lind & Company thanh lý tài sản của mình vào những năm 1980, hồ sơ việc làm của công ty đã biến mất. Nhưng nhờ những nỗ lực điều tra của nhà sử học Christine Wall, giờ đây chúng ta đã có một số bức ảnh.

Cầu thơ mộng, nổi tiếng duy nhất thế giới do 'đội quân tóc dài' thi công trong chiến tranh thế giới 2 - Ảnh 3

Mặc dù tên của nó kỷ niệm chiến thắng của người Anh trước người Pháp trong trận Waterloo, cho đến ngày nay cây cầu vẫn được gọi một cách thông tục là "cầu phụ nữ".

Wall cũng hợp tác với nhà làm phim Karen Livesey và tạo ra một bộ phim tài liệu mang tên The Ladies Bridge, khám phá những câu chuyện của những người phụ nữ làm việc trên Cầu Waterloo và trực tiếp ghi lại trải nghiệm của nhiều nữ công nhân thời chiến.

Cầu thơ mộng, nổi tiếng duy nhất thế giới do 'đội quân tóc dài' thi công trong chiến tranh thế giới 2 - Ảnh 4

 Phim tài liệu mang tên The Ladies Bridge, khám phá những câu chuyện của những người phụ nữ làm việc trên Cầu Waterloo

Cầu thơ mộng, nổi tiếng duy nhất thế giới do 'đội quân tóc dài' thi công trong chiến tranh thế giới 2 - Ảnh 5

Từ 500 người đàn ông được cho là đã làm việc trên cây cầu vào năm 1939, số lượng của họ giảm xuống chỉ còn 50 người vào năm 1941

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