Câu nói lúc cận kề cái chết của người đàn ông trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ: 'Anh bị bắn rồi. Em hãy đến đây. Anh cần em!'

Thế giới 23/03/2021 12:36

Trước khi được đưa tới bệnh viện chữa trị sau vụ tấn công kinh hoàng, anh Elcias Hernandez-Ortiz đã dùng hết sức lực để gọi cho người vợ thân yêu của mình chỉ để nói "Anh cần em!".

Vào tối ngày 16/3, tại Mỹ, một tay súng đã thực hiện vụ tấn công liên hoàn, những phát súng oan nghiệt đã lấy đi mạng sống của 8 người ở 3 spa khác nhau, trong đó có 6 người gốc Á thuộc khu vực Atlanta.

Hernandez-Ortiz, một người đàn ông 30 tuổi đến từ Guatemala, làm thợ cơ khí và sở hữu một cửa hàng sửa chữa ô tô, là người duy nhất may mắn sống sót sau vụ việc đẫm máu đang khiến nước Mỹ chấn động. Vụ án mạng kinh hoàng cũng gióng lên hồi chuông báo động về làn sóng thù hận nhắm vào người gốc Á ở Mỹ. Cảnh sát cho biết nghi phạm Robert Aaron Long, 21 tuổi đã bị bắt giữ.

Sau khi cúp điện thoại, cô Flor Gonzalez, 27 tuổi, vợ anh Hernandez-Ortiz vội vã rời khỏi nhà cùng cô con gái 9 tuổi Yoseline đến hiện trường vụ việc. Cô phát hiện chồng mình nằm bất động trên sàn nhà với cơ thể đẫm máu, xung quanh là cảnh sát và xe cứu thương.

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Anh Hernandez-Ortiz là người gốc Guatemala

"Anh ấy đã gọi và nói với tôi hãy đến đây vì anh ấy đã bị bắn. Khi nghe thấy điều đó bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi" - người vợ cho hay.

Anh Hernandez-Ortiz đã đến một cửa hàng bên cạnh một spa để gửi tiền cho cha mẹ ở Guatemala. Đúng lúc đó, người đàn ông đụng độ với kẻ tấn công.

Mãi đến nửa đêm hôm ấy, cô Gonzalez mới có thể được gặp người chồng gắn bó 10 năm đang nằm trên giường bệnh với gương mặt và đôi mắt bị băng bó trắng toát. Cô Gonzalez đã nắm lấy tay chồng và thì thầm nói: "Đây là lúc để anh chứng minh cho em thấy anh có tinh thần quật cường thế nào. Mọi người đang đợi anh, con gái chúng ta đang đợi anh trở về nhà để thổi nến sinh nhật tròn 10 tuổi".

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Hình ảnh anh Hernandez-Ortiz và cô con gái 9 tuổi Yoseline

Dù người chồng vẫn chưa tỉnh lại nhưng cô Gonzalez có niềm tin mạnh mẽ vào anh: "Không có ai và không có bất cứ điều gì có thể làm anh ấy gục ngã. Tôi biết anh ấy đã nghe thấy những gì tôi nói".

Các bác sĩ cho biết Hernandez-Ortiz đã bị thương ở trán, cổ họng, phổi và dạ dày. Vẫn có ít nhất 1 viên đạn còn găm trong dạ dày của người đàn ông, hiện tại việc loại bỏ nó lúc này là quá mạo hiểm. Tuy nhiên bác sĩ cho biết, hiện tại anh Hernandez-Ortiz đã có chuyển biến tích cực.

"Đó sẽ là một hành trình dài phía trước, nhưng tôi cảm ơn Chúa đã cho anh ấy một cơ hội", Gonzalez nói. Tuy vậy, người vợ sẽ không thể ở bên chồng trong nhiều ngày vì đảm bảo an toàn cho bệnh nhân giữa đại dịch Covid-19.

Câu nói lúc cận kề cái chết của người đàn ông trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ: 'Anh bị bắn rồi. Em hãy đến đây. Anh cần em!' - Ảnh 3
Anh Hernandez-Ortiz đang phải chống chọi để giành lại sự sống 

Bé Yoseline, người đã chứng kiến cảnh bác sĩ đưa cha vào xe cứu thương sau vụ nổ súng nói: "Cháu thực sự không biết phải làm gì lúc ấy. Cháu chỉ biết cố gắng bình tĩnh lại. Cha cháu là một người tuyệt vời. Cháu không muốn cha cháu mất đi".

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Người dân Atlanta đặt hoa tưởng niệm những người đã qua đời trong vụ tấn công kinh hoàng

Giống như nhiều người khác, Hernandez-Ortiz rời Guatemala 10 năm trước để đến Mỹ tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, người đàn ông đã mở được cơ sở kinh doanh của riêng mình. Vợ anh cho biết, chồng cô là một người luôn mạnh mẽ và lạc quan. Cô tin điều đó sẽ giúp chồng mình chiến thắng tử thần. 

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