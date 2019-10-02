Câu nói của bé trai gần 3 tuổi sau khi nhìn thấy mẹ rời phòng sinh khiến hàng triệu bà mẹ rưng rưng

Vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh trong phòng sinh, người mẹ rưng rưng nước mắt khi nghe câu nói cảm động của đứa con trai chỉ mới gần 3 tuổi.

Trong hầu hết các gia đình, việc sinh thêm con là một quyết định không hề dễ dàng. Ngoài lo lắng về kinh tế, các bậc cha mẹ còn sợ những đứa con khác tổn thương do không được quan tâm nhiều. Thế nhưng sau câu chuyện được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục trong nhiều ngày qua, nhiều cặp vợ chồng đã thay đổi suy nghĩ. Thậm chí câu nói cảm động của cậu bé chưa đầy 3 tuổi còn khiến nhiều bậc phụ huynh phải rơi nước mắt. Câu nói cảm động của con trai gần 3 tuổi khiến người mẹ không khỏi rơi nước mắt - Ảnh: Internet Theo đó câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc. Chị H. quyết định sinh bé thứ 2 khi con trai lớn chưa đầy 3 tuổi. Vì con còn nhỏ nên chị cũng khá lo lắng. Vào ngày sinh, chị quyết định cho bé theo cùng. Trên đường đi, nhìn thấy mẹ đau đớn, cậu bé không khỏi sợ hãi, vành mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không khóc. Ngay cả khi ngồi chờ mẹ bên ngoài phòng phẫu thuật, cậu bé cũng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Đến khi mẹ được đưa ra ngoài, cậu bé mới òa khóc nức nở.

Vừa khóc, cậu bé vừa lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ còn đau nữa không? Mẹ sinh em xong rồi thì còn đau không mẹ? Mẹ ơi, thấy mẹ đau con buồn lắm. Con sợ nữa!”. Cư dân mạng hết lời khen ngợi cậu bé - Ảnh: Internet Phải đến khi y tá lên tiếng an ủi, cậu bé mới yên tâm. Nhờ có những lời quan tâm của con trai mà chị H. cảm thấy hạnh phúc và an tâm dù người chồng phải đi làm xa.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện cảm động này đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng thế giới. “Thương con quá, không phải đứa trẻ nào cũng ngoan và hiểu chuyện như vậy. Mới 3 tuổi thôi nhưng đã biết lo lắng, quan tâm cho mẹ nhiều đến vậy”, một người dùng mạng xã hội hết lời khen ngợi cậu bé. “Cậu bé khiến tôi xúc động quá đi mất. Chắc hẳn người mẹ cảm động lắm khi thấy con biết quan tâm đến mình như vậy. Thật sự rất ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của bạn, hy vọng gia đình nhỏ sẽ luôn như vậy nhé”, nhiều người gửi lời chúc phúc đến gia đình chị H.

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