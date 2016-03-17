“Cậu bé thành công” hiện giờ ra sao?

Gương mặt của cậu bé dễ thương này đã trở thành biểu tượng chiến thắng cho một thế hệ người dùng mạng xã hội, theo Mirror.

Với bàn tay nắm chặt, đôi má nhỏ bầu bĩnh và cặp mắt quyết tâm, bức ảnh em bé 11 tháng tuổi này đã trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất những năm gần đây.

Sam, hay còn gọi là “Cậu bé thành công”, đã được dùng để ăn mừng bất cứ gì, từ kết quả thi cử ngon lành cho đến việc tìm được thêm 1 cái bánh rán trong gói. Gương mặt của cậu được người dùng “chế” cho mọi thứ bằng Photoshop.

Tuy nhiên, cậu bé đã lớn lên khá nhiều kể từ khi bức ảnh xuất hiện năm 2007.

Trong bức ảnh vừa được đăng trên Imgur, bạn có thể thấy cậu bé đang cười toe toét cạnh mẹ. Bà mẹ chính là người đã chụp bức ảnh nổi tiếng lan truyền khắp thế giới đó.

Trong ảnh, bà mẹ cũng cầm thêm 1 mô hình thu nhỏ của cậu bé Sam hồi xưa để người xem có thể so sánh.

Hồi năm ngoái, Sam đã giúp lập 1 quỹ quyên góp để quyên tiền thay thận cho ông bố 39 tuổi. Trang GoFundMe của cậu đã thu được 100,000 USD và bố cậu đã được phẫu thuật thay thận.

Đó là một thành công nữa của “Cậu bé thành công”!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-thanh-cong-hien-gio-ra-sao-65275.html