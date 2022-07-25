Thấy mẹ bị ôtô đâm bất tỉnh nằm giữa đường, cậu bé 9 tuổi ở tỉnh An Huy cố gắng ép tim cứu mẹ , được công chúng dành nhiều lời ca ngợi.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/7, tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc khi một người phụ nữ đi xe đạp điện đến đón con trai thì bị ôtô đâm bất tỉnh. Cô ngất giữa ngã tư, máu chảy từ vết thương trên đầu với chiếc xe đạp điện bên cạnh.

Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, cậu con trai họ Ngô, 9 tuổi, la lên thất thanh "mẹ ơi, mẹ ơi". Cậu bé bắt đầu thực hiện các bước hồi sức tim phổi (CPR) cho người phụ nữ. Sau nỗ lực cấp cứu bất thành, cậu bé đã mở ô che nắng cho mẹ trong lúc chờ xe cấp cứu. "Mẹ, mẹ phải cố gắng lên!", cậu liên tục nói.

Cậu bé 9 tuổi (áo xanh) ép tim cho mẹ mình bị bất tỉnh - Ảnh: Internet

Người phụ nữ bị mất ý thức với vết thương hở trên đầu khi xe cấp cứu đến hiện trường, nhưng sau đó tỉnh lại trên đường đến bệnh viện, tài xế họ Dương cho biết. "Trên đường đi, cậu bé lên tục gọi mẹ", người này kể.

Cha cậu bé cho biết vết thương của vợ nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị tại bệnh viện. "Chúng tôi chưa từng dạy cháu CPR, cháu học trên TV", anh tiết lộ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút dư luận, một số chỉ ra cậu bé thực hiện hô hấp nhân tạo không đúng cách khi ấn vào bụng mẹ mình và điều này có thể gây nguy hiểm, song nhiều người khen ngợi sự bình tĩnh của cậu trong phút giây khẩn cấp.

"Đứa trẻ còn nhỏ, nhưng tỏ ra là một người đàn ông thực thụ, không sợ hãi, không mất bình tĩnh", một người bình luận.

"Đây là nỗ lực tốt nhất mà một đứa trẻ trong cơn hoảng loạn có thể làm được", một người khác viết.

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