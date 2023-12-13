Cặp vợ chồng mới cưới bị bắn chết, nghi phạm là người yêu cũ của nạn nhân

Thế giới 13/12/2023 15:55

Mới đây, một người đàn ông ở Florida (Mỹ) bị buộc tội giết vợ cũ một tuần sau khi cô kết hôn với chồng mới. 

Theo tờ People, văn phòng Cảnh sát trưởng Palm Beach đã trả lời báo cáo về vụ nổ súng vào sáng thứ Bảy, theo một bài đăng trên Facebook khi phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ chết vì vết thương do đạn bắn ở West Palm Beach.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết Sony Josaphat, người ngay lập tức được coi là “đối tượng quan tâm”, đã bị bắt và bị buộc tội hai tội giết người cấp độ một.

Trích dẫn báo cáo bắt giữ do tờ People tổng hợp từ WPTV, CBS 12 và NBC News đưa tin, Josaphat bị buộc tội bắn cặp vợ chồng mới cưới trước khi lái xe đến văn phòng cảnh sát trưởng, nơi anh đến đầu thú và được cho là đã thú nhận tội ác.

Cặp vợ chồng mới cưới bị bắn chết, nghi phạm là người yêu cũ của nạn nhân - Ảnh 1
Sony Josaphat - Ảnh: Palm Beach County Sheriff's Office/People

WPTV đã nói chuyện với một thành viên trong gia đình của nữ nạn nhân thì họ cho biết Josaphat là chồng cũ của nạn nhân. 

CBS 12 đưa tin rằng Josaphat nói với họ rằng anh rời khỏi căn hộ của mình để đưa con gái đi ăn sáng, nhưng Josaphat bỗng tức giận khi nhìn thấy vợ cũ và chồng mới của vợ. 

Các cơ quan báo chí đưa tin Josaphat từng sống tại ngôi nhà nơi cặp vợ chồng mới cưới bị bắn trước khi vụ ly hôn được hoàn tất vào tháng 10.

CBS 12 đưa tin rằng Josaphat sẽ ra tòa lần tiếp theo vào ngày 8/1 tới đây. Hiện chưa rõ liệu Josaphat có thuê luật sư hay đưa ra lời bào chữa cho mình hay không.   

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