Cảnh đời nghiệt ngã của hai bé gái cùng mắc một chứng bệnh quái ác

Thế giới 15/05/2017 22:03

Hàng triệu người đã rơi lệ trước cảnh đời nghiệt ngã của hai bé gái Ấn Độ mắc phải 1 căn bệnh quái ác mà đến nay y học vẫn đang bó tay.

Một cặp chị em ruột ở Ấn Độ đang mắc phải một căn bệnh vô cùng quái ác. Dù chỉ mới 7 tuổi và 1 tuổi, nhưng cả hai trông không khác gì bà lão 70. 

Cảnh đời nghiệt ngã của hai bé gái cùng mắc một chứng bệnh quái ác - Ảnh 1
Hai chị em ruột ở Ấn Độ cùng mắc chứng bệnh quái ác

Được sinh ra ở một vùng quê còn tương đối lạc hậu nên cả hai thường xuyên gặp phải sự kỳ thị của bà con hàng xóm. Bên cạnh đó, các bạn bè cùng trang lứa vẫn luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí cho rằng chúng chính là “quái vật”. Điều này khiến hai chị em luôn cảm thấy lạc lõng. Do không có bạn chơi cùng nên tính cách của hai bé ngày càng thể hiện những mặt tiêu cực.

Cảnh đời nghiệt ngã của hai bé gái cùng mắc một chứng bệnh quái ác - Ảnh 2
Chị gái vừa tròn 7 tuổi còn em gái mới 1 tuổi, nhưng cả hai có gương mặt của bà lão 70

Theo chẩn đoán của bác sỹ, hai bé cùng mắc căn bệnh lão hóa sớm. Đây là chứng bệnh hiếm gặp và khó chữa trị. Tốc độ lão hóa của bệnh nhân nhanh gấp 10 lần so với những người bình thường. Không chỉ phần da, các bộ phận khác trên cơ thể cũng bị lão hóa một cách nhanh chóng.

Cảnh đời nghiệt ngã của hai bé gái cùng mắc một chứng bệnh quái ác - Ảnh 3
Không chỉ mặt, phần da toàn bộ cơ thể đều bị lão hóa

Cảnh đời nghiệt ngã của hai bé gái cùng mắc một chứng bệnh quái ác - Ảnh 4
Bà mẹ trẻ chỉ mong muốn con được vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị mắc bệnh lão hóa sớm chỉ có thể sống được từ 7 đến 20 tuổi. Hiện nay, mẹ của hai bé chỉ có một ước mơ duy nhất là có thể cùng với hai con trải qua những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.

 

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