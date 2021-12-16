Cảnh báo: Omicron sẽ trở thành chủng chính vào năm 2022, “kết hợp” với Delta thành siêu biến chủng mới

Thế giới 16/12/2021 06:00

Các nhà khoa học của hãng vaccine Moderna mới đây đã đưa ra cảnh báo về siêu biến chủng mới được kết hợp từ Omicron và Delta. Biến chủng mới này sẽ xảy ra nếu Omicron và Delta cùng lúc lây nhiễm cho một người.

Dẫn tin từ Dân Trí, một trong số những nhà khoa học của hãng vaccine Moderna đã đưa ra cảnh báo về siêu biến chủng mới. Theo đó, các ca mắc Covid-19 thường chỉ gắn với một biến chủng virus, tuy nhiên, trong trường hợp 2 chủng virus cùng lây nhiễm vào một cơ thể, điều này sẽ gây nên một “siêu biến chủng” mới.

Cảnh báo: Omicron sẽ trở thành chủng chính vào năm 2022, “kết hợp” với Delta thành siêu biến chủng mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện tại, Anh là nước đang ghi nhận số ca nhiễm biến chủng Delta và Omicron bùng phát mạnh khiến cho kịch bản về một “siêu biến chủng” kết hợp từ Delta và Omicron càng dễ xảy ra hơn.

Theo giám đốc y tế của nhà sản xuất vaccine Moderna "chắc chắn" chủng virus có thể hoán đổi gen và kích hoạt một biến chủng thậm chí còn nguy hiểm hơn. Biến chủng này được các nhà khoa học gọi là “quá trình tái tổ hợp”. Các đợt bùng phát dịch lớn và không được kiểm soát như ở Anh và Mỹ được cho là làm tăng nguy cơ xảy ra "quá trình tái tổ hợp" vì số lượng ca nhiễm cao hơn.

Cảnh báo: Omicron sẽ trở thành chủng chính vào năm 2022, “kết hợp” với Delta thành siêu biến chủng mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, một “quá trình tái tổ hợp” đã từng xảy ra ở Anh khi biến thể Alpha hợp nhất với B.1.177, biến chủng xuất hiện lần đầu ở Tây Ban Nha, vào cuối tháng 1. Biến chủng này được ghi nhận trên 44 trường hợp rồi sau đó biến mất.

Cảnh báo: Omicron sẽ trở thành chủng chính vào năm 2022, “kết hợp” với Delta thành siêu biến chủng mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc Omicron trở thành biến chủng vượt trội ở London chỉ 2 tuần sau khi được phát hiện tại Anh. Các chuyên gia ước tính biến chủng này sẽ trở thành chủng chính vào năm mới. Theo kịch bản ít tồi tệ nhất thì làn sóng Omicron sẽ gây nên những ca nhiễm nhập viện và tử vong lớn khó kiểm soát trên toàn thế giới.

Cảnh báo: Omicron sẽ trở thành chủng chính vào năm 2022, “kết hợp” với Delta thành siêu biến chủng mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Omicron là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại nam châu Phi hồi tháng trước. Kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chứa tới hơn 50 đột biến, trong đó hơn 30 đột biến gắn trên protein gai - cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan, né miễn dịch của virus.

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Từ khóa:   biến chủng Covid-19 mới biến chủng Omicron omicron

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