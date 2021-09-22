Cả toà nhà bị tắc đường ống nước, thợ sửa đến kiểm tra hoảng hốt trước cảnh tượng ám ảnh cực độ

Thế giới 22/09/2021 14:44

Người thợ đã nhanh chóng nhận thấy dấu hiệu không ổn của hệ thống nước. Đồng thời, đường nước thải bị tắc nghiêm trọng hơn các trường hợp thông thường.

Theo Japan Times đưa tin, vừa qua, cư dân tại một tòa chung cư ở quận Shinjuku, Tokyo đã đồng loạt phàn nàn với chủ cho thuê về việc đường nước bị tắc. Tình trạng này đã diễn ra 1,2 ngày và hầu hết mọi căn hộ của tòa nhà.

Do đó, thợ sửa chữa đường nuước đã được gọi đến kiểm tra. Người thợ đã nhanh chóng nhận thấy dấu hiệu không ổn của hệ thống nước. Đồng thời, đường nước thải bị tắc nghiêm trọng hơn các trường hợp thông thường.

Sau khi phát hiện ra nguyên nhân gây tắc, thợ kỹ thuật đã hoàn toàn sốc nặng vì trong đó chứa một thi thể bé sơ sinh đã biến dạng do bị tắc trong ống cống hẹp. Qua kiểm tra, cảnh sát cho biết, đây là bé trai nặng chỉ 625g, dài 27cm, trên người vẫn còn nguyên dây rốn.

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Nguyên nhân gây tắc đường ống là thi thể của một bé trai sơ sinh

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã bắt giữ Penpanassak Supaporn (28 tuổi) - một người phụ nữ quốc tịch Thái Lan sống trong tòa nhà. Bước đầu, Supaporn khai nhận đã sinh con trong toilet khi đang mang thai ở tuần thứ 25. 

Cô nói rằng cảm thấy sốc sau khi nhìn thấy đứa trẻ sinh ra bị chết non đầy máu nhầy nhụa. Vì vậy, bà đã ném con vào trong bồn cầu rồi xả nước. Đáng nói, cô thậm chí không hề biết mình mang thai và cha đứa trẻ là ai. 

Cảnh sát Nhật Bản tuyên bố sẽ khám nghiệm tử thi để chứng minh Supaporn có khai đúng sự thật hay không. Nếu đứa bé sinh ra vẫn còn sống và bị ném xuống bồn cầu thì người mẹ sẽ phải đối mặt với tội trạng cao hơn. 

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. 

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