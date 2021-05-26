Sau thảm họa 21 tuyển thủ qua đời trong giải chạy marathon "tử thần" diễn ra tại Công viên địa chất quốc gia rừng đá Hoàng Hà, tỉnh Cam Túc gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc. Mới đây một thành viên gia đình của các nạn nhân đã chia sẻ với Sơn Đông Thương Báo rằng, chính quyền địa phương đã đưa ra thỏa thuận bồi thường. Gia đình mỗi tuyển thủ gặp nạn sẽ nhận được 950.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng), trong đó đã bao gồm bảo hiểm sự cố đoàn thể ngoài ý muốn là 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng)”.

Thảm kịch thể thao diễn ra trong giải chạy marathon tại Cam Túc khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Vì số tiền bồi thường cho các nạn nhân qua đời quá ít nên rất nhiều gia đình đã từ chối ký vào bản thỏa thuận. Người nhà một nạn nhân xấu số nói với phóng viên rằng: “Chúng tôi thấy rằng, đây không phải thiên tai mà là nhân họa, 21 con người ấy có rất nhiều người là trụ cột gia đình”. Hiện tại đội điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và chưa có kết luận cuối cùng.