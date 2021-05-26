Gia đình mỗi tuyển thủ gặp nạn sẽ nhận được khoảng 3,4 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm bảo hiểm sự cố đoàn thể ngoài ý muốn là khoảng 1,8 tỷ đồng.
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Sau thảm họa 21 tuyển thủ qua đời trong giải chạy marathon "tử thần" diễn ra tại Công viên địa chất quốc gia rừng đá Hoàng Hà, tỉnh Cam Túc gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc. Mới đây một thành viên gia đình của các nạn nhân đã chia sẻ với Sơn Đông Thương Báo rằng, chính quyền địa phương đã đưa ra thỏa thuận bồi thường. Gia đình mỗi tuyển thủ gặp nạn sẽ nhận được 950.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng), trong đó đã bao gồm bảo hiểm sự cố đoàn thể ngoài ý muốn là 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng)”.
Vì số tiền bồi thường cho các nạn nhân qua đời quá ít nên rất nhiều gia đình đã từ chối ký vào bản thỏa thuận. Người nhà một nạn nhân xấu số nói với phóng viên rằng: “Chúng tôi thấy rằng, đây không phải thiên tai mà là nhân họa, 21 con người ấy có rất nhiều người là trụ cột gia đình”. Hiện tại đội điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và chưa có kết luận cuối cùng.
Nguồn tin này cũng cho hay, các đơn vị liên quan đã liên lạc với gia đình của từng nạn nhân và sẽ thanh toán một lần 950.000 tệ, trong đó 500.000 tệ tiền bảo hiểm và tiền bồi thường là 450.000 tệ.
Người nhà nạn nhân cho rằng, đơn vị tổ chức có lỗi, khi đã có trách nhiệm thì cũng nên bày tỏ thành ý, cần phải trả giá. Rất nhiều người thân của các nạn nhân cho biết: “Chúng tôi không cần tiền, nếu như có thể, chúng tôi đồng ý dùng tiền để đổi người. Vậy nhưng bây giờ sự việc đã phát sinh rồi, những ngày tháng sau này phải làm sao đây?”.
Hiện tại phóng viên đã liên hệ với gia đình của 4 nạn nhân xấu số thì 3 gia đình tỏ ra không hài lòng về số tiền bồi thường và cho biết sẽ không ký vào thỏa thuận. Gia đình còn lại cho biết vẫn đang trao đổi, thương lượng với các cơ quan liên quan.